Semifinale Playoff Serie B, il Palermo riceve la spinta dei tifosi alla vigilia del Catanzaro

Katia Virzì Maggio 19, 2026
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Clima da grande notte in città alla vigilia della semifinale di ritorno playoff di Serie B tra Palermo e Catanzaro. Questa sera circa un centinaio di tifosi rosanero ha raggiunto l’albergo che ospita il ritiro pre partita della squadra di Filippo Inzaghi per far sentire tutto il proprio sostegno al gruppo.

Cori, applausi, fumogeni e incitamento continuo hanno accompagnato l’arrivo del Palermo, atteso domani sera al “Renzo Barbera” dalla difficile rimonta dopo il 3-0 subito al “Ceravolo” nella gara d’andata.


Filippo Inzaghi ha salutato personalmente i tifosi presenti all’esterno dell’hotel, fermandosi ad ascoltare il discorso di incoraggiamento rivolto alla squadra. Successivamente anche diversi giocatori rosanero si sono uniti ai cori dei sostenitori in un clima di forte compattezza tra squadra e ambiente.

Il pubblico del Palermo si prepara così a recitare un ruolo fondamentale nella semifinale di ritorno playoff di Serie B contro il Catanzaro. Il “Barbera”, infatti, viaggia verso il tutto esaurito con oltre trentamila spettatori attesi sugli spalti per spingere i rosanero verso quella che sarebbe una rimonta storica.

Dopo la pesante sconfitta dell’andata, il Palermo prova a ricompattarsi proprio attorno alla propria gente, con Inzaghi che in conferenza stampa ha più volte sottolineato l’importanza del sostegno del pubblico rosanero in vista della sfida decisiva contro il Catanzaro.

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