Semifinale Playoff Serie B, Inzaghi: «Il Palermo deve tornare a essere sé stesso»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 19, 2026
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Dal centro sportivo di Torretta, Filippo Inzaghi continua a caricare il Palermo alla vigilia della semifinale di ritorno playoff di Serie B contro il Catanzaro. Il tecnico rosanero, intervenuto in conferenza stampa, ha ribadito come la squadra debba ritrovare le proprie certezze per provare a ribaltare il 3-0 maturato al “Ceravolo”.

Inzaghi ha riconosciuto il valore del Catanzaro, senza però rinunciare alla fiducia nella possibilità di compiere una rimonta storica: «Sappiamo la loro forza, ma il nostro destino dipende da noi. Speriamo in un’impresa che ci porterebbe nella storia. Non vedo l’ora che arrivi domani sera».


L’allenatore del Palermo ha poi insistito sulla necessità di ritrovare l’identità costruita durante tutta la stagione: «Dobbiamo tornare a fare quello che abbiamo sempre fatto. Quando hai questi numeri è più facile tornare a fare qualcosa di positivo».

Nel corso della conferenza stampa dal centro sportivo di Torretta, Inzaghi ha chiesto alla squadra una prova di carattere davanti al pubblico del “Renzo Barbera”: «Domani ci vorrà cuore, per la nostra gente e per noi stessi. Sono sicuro che i ragazzi sapranno rispondere sul campo».

Infine, il tecnico rosanero ha voluto allontanare ogni discorso esterno, concentrandosi soltanto sulla partita contro il Catanzaro: «Nessuno dimentica nulla, ma alla fine conterà quello che faremo in campo. Mi concentro sulla nostra gente e su quello che potremmo regalarle. Penso soltanto al campo e a dimostrare di essere più forti, poi vedremo alle 23 come sarà finita».

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