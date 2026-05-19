Il Penguin su Palermo-Catanzaro: «Il 3-0 sarà difficile da ribaltare. Inzaghi si è sbilanciato troppo»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 19, 2026
penguin

Cresce l’attesa per la sfida tra Palermo e Catanzaro, con i rosanero chiamati a tentare una difficile rimonta dopo il pesante 3-0 subito nella gara d’andata. A commentare il momento della squadra di Filippo Inzaghi è stato anche il content creator “Il Penguin”, intervenuto nel podcast Calcio Selvaggio condotto dal Pancio.

Nel corso della trasmissione, Il Penguin ha fatto riferimento alle dichiarazioni pre-partita di Inzaghi prima della sfida d’andata: «Ho visto la conferenza stampa dell’allenatore del Palermo, Inzaghi, che diceva: “Noi andiamo lì per vincere già in trasferta, perché siamo più forti”. Si è sbilanciato tanto».

Il creator ha poi espresso il proprio parere sulla possibilità di rimonta del Palermo: «Io penso che quel 3-0 ormai sia difficile da ribaltare».


Nonostante il risultato pesante maturato all’andata, il Palermo proverà comunque a giocarsi fino in fondo le proprie chance davanti al pubblico rosanero, che si prepara a sostenere la squadra in una delle partite più delicate della stagione.

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