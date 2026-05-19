Giornale di Sicilia: “Il Palermo sotto choc, ma c’è ancora una chance”

Il Palermo prova a rialzarsi dopo il pesantissimo 3-0 subito contro il Catanzaro nella semifinale d’andata playoff di Serie B. Nel focus firmato da Massimiliano Radicini per il Giornale di Sicilia, viene analizzato il crollo mentale e tecnico della squadra di Filippo Inzaghi, ma anche la possibilità di reagire davanti al pubblico del “Renzo Barbera”.

Secondo Massimiliano Radicini del Giornale di Sicilia, le parole pronunciate da Inzaghi nel post partita rappresentano il primo passo per cercare di rimettere insieme i pezzi dopo la disfatta del “Ceravolo”: «Abbiamo sbagliato la partita in toto: la squadra, l’allenatore, l’abbiamo sbagliata tutti». Un’assunzione di responsabilità totale che, per il tecnico rosanero, dovrà trasformarsi nella base da cui ripartire per tentare una rimonta difficilissima.





Nel focus del Giornale di Sicilia, Radicini sottolinea come il Palermo visto a Catanzaro sia apparso irriconoscibile soprattutto dal punto di vista mentale. Dopo il gol incassato nei primissimi secondi, la squadra si è progressivamente sciolta, perdendo sicurezza, aggressività e compattezza. Il Catanzaro ha preso il controllo della gara sul piano emotivo, tecnico e fisico, mentre i rosanero non sono mai riusciti a reagire realmente.

Per Massimiliano Radicini del Giornale di Sicilia, uno degli aspetti più preoccupanti riguarda proprio la tenuta psicologica mostrata dalla squadra. Durante tutta la stagione il Palermo aveva dato l’impressione di saper restare dentro le partite anche nei momenti più difficili, mentre al “Ceravolo” ogni episodio negativo ha finito per aumentare ulteriormente il nervosismo e la confusione.

Nel focus pubblicato dal Giornale di Sicilia, Radicini evidenzia anche come il contesto ambientale abbia inciso parecchio sulla partita. Il “Ceravolo” si è trasformato in una bolgia trascinata dall’entusiasmo del pubblico giallorosso e dalle tensioni nate dopo le dichiarazioni della vigilia di Inzaghi. Tuttavia, secondo il Giornale di Sicilia, il vero problema del Palermo non è stato ciò che è accaduto sugli spalti, ma la risposta emotiva della squadra sul terreno di gioco.

Massimiliano Radicini, nel suo approfondimento sul Giornale di Sicilia, analizza anche alcune scelte iniziali di formazione che hanno fatto discutere, soprattutto sulla corsia destra dove il Palermo aveva trovato ottimi equilibri nelle ultime settimane grazie all’asse formato da Pierozzi e Rui Modesto.

Adesso, però, il Palermo dovrà obbligatoriamente lasciarsi alle spalle la notte del “Ceravolo”. Per il Giornale di Sicilia, il ritorno al “Barbera” sarà una partita completamente diversa, con oltre trentamila tifosi pronti a spingere la squadra verso una rimonta che avrebbe del clamoroso. Ma servirà un Palermo differente sotto ogni aspetto: più aggressivo, più compatto e soprattutto più convinto dei propri mezzi.