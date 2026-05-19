Corriere dello Sport: “Ursino promuove il Catanzaro: «Aquilani ha fatto un capolavoro»”

Il netto 3-0 conquistato dal Catanzaro contro il Palermo nella semifinale d’andata playoff di Serie B continua a far discutere anche gli addetti ai lavori. Nell’intervista concessa a Rinaldo Critelli per il Corriere dello Sport, Beppe Ursino analizza il momento delle due squadre, elogiando in particolare il lavoro svolto da Alberto Aquilani sulla panchina giallorossa.

L’ex direttore sportivo del Crotone, protagonista della storica scalata dalla Serie D alla Serie A, non ha dubbi sulla superiorità mostrata dal Catanzaro al “Ceravolo”: «La gara di andata è stata completamente dominata dal Catanzaro. Bisogna dare atto che l’allenatore Aquilani in primis ha fatto un capolavoro, sicuramente dal punto di vista tattico è stato davvero bravo».





Nel corso dell’intervista rilasciata a Rinaldo Critelli per il Corriere dello Sport, Ursino spiega anche le difficoltà incontrate dal Palermo di Filippo Inzaghi: «Penso che non si aspettasse l’immediata aggressione del Catanzaro: quel ritmo fin da inizio gara l’ha fatto sbandare. Così al Palermo non è riuscita alcuna reazione».

Il dirigente calabrese, nell’intervista pubblicata dal Corriere dello Sport, si dice sorpreso soprattutto dalla prova opaca dei rosanero: «Ammetto che la squadra di Inzaghi mi ha molto deluso, un complesso così quotato e che ha speso tanto, non tira mai in porta per quasi tutto l’arco della partita. Ci è riuscito solo sul finire, quando si è finalmente resa pericolosa colpendo una traversa».

Per Ursino, dopo il risultato dell’andata della semifinale playoff di Serie B, il Catanzaro parte inevitabilmente favorito: «A questo punto è il Catanzaro ad avere più possibilità. Non può che essere così dopo aver vinto l’andata con quella sicurezza e con quel risultato».

Nel focus firmato da Rinaldo Critelli sul Corriere dello Sport, Ursino sottolinea anche la brillantezza atletica mostrata dalla squadra di Aquilani: «Quel che più mi impressiona positivamente è che il Catanzaro del presidente Noto sta fisicamente benissimo. Certo al Barbera troverà un inferno, rischierà qualcosa sicuramente ma, ripeto, lo vedo favorito».

L’ex dirigente del Crotone si sofferma poi sull’importanza dell’atmosfera del “Renzo Barbera”: «Molto. Certamente i primi 25-30 minuti saranno determinanti. Se il Catanzaro riuscirà a rimanere indenne avrà più possibilità di riuscire nell’impresa».

Infine, nell’intervista concessa a Rinaldo Critelli per il Corriere dello Sport, Ursino apre anche alla possibilità di una finale playoff tutta del Sud: «Sarebbe davvero una bellissima sorpresa. Mi farebbe molto piacere: da meridionale spero che almeno una delle due ce la faccia, e da calabrese mi auguro che sia proprio il Catanzaro».