Palermo, domani parla Inzaghi: conferenza stampa al CFA di Torretta prima della semifinale di ritorno
Dopo il pesante 3-0 subito ieri al “Ceravolo”, il Palermo si avvicina alla semifinale di ritorno dei playoff di Serie B contro il Catanzaro. Alla vigilia del match prenderà parola Filippo Inzaghi.
L’allenatore rosanero parlerà in conferenza stampa martedi 19 maggio alle ore 17.30 al centro sportivo di Torretta. Sarà l’occasione per analizzare il momento della squadra dopo la trasferta di Catanzaro e per fare il punto sulla preparazione dei rosanero in vista dell’importante sfida di ritorno al “Renzo Barbera”.