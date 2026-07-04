Corriere dello Sport: “Palermo, Trimboli resta nel mirino. De Luca e Moreo per l’attacco”
Il Palermo continua a pianificare il mercato senza perdere di vista la necessità di inserire anche profili under. Come racconta Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il direttore sportivo Carlo Osti prosegue il monitoraggio su più reparti con l’obiettivo di costruire una rosa competitiva e al tempo stesso equilibrata tra over e giovani.
Secondo Antonio La Rosa del Corriere dello Sport, le valutazioni riguardano innanzitutto il ruolo di vice Joronen e quello dell’alternativa ad Augello sulla corsia sinistra. In difesa, invece, il reparto viene considerato praticamente completo grazie all’imminente arrivo di Tommaso Cassandro dal Como, che andrà a rinforzare la fascia destra.
Come evidenzia ancora Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, a centrocampo il Palermo continua a seguire con convinzione Simone Trimboli del Mantova. Il centrocampista, in scadenza nel 2027, viene ritenuto l’alter ego ideale di Ranocchia e la società rosanero continua a spingere per cercare di superare la concorrenza di Avellino e Sampdoria.
L’attenzione del Palermo resta alta anche in attacco. Antonio La Rosa, sulle colonne del Corriere dello Sport, spiega che la dirigenza è alla ricerca di un vice Pohjanpalo e tra i nomi seguiti figura Manuel De Luca, rientrato alla Cremonese dopo il prestito al Modena.
Sul tavolo rimane anche il nome di Stefano Moreo. Secondo Antonio La Rosa del Corriere dello Sport, l’attaccante del Pisa continua a essere un pupillo di Filippo Inzaghi, ma il club toscano non sembra intenzionato a cedere uno dei protagonisti della scorsa stagione.