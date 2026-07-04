Corriere dello Sport: “Palermo, Compagnon prende quota: Osti accelera per l’esterno”

Il Palermo continua a lavorare senza sosta per regalare a Filippo Inzaghi un nuovo esterno offensivo dopo aver archiviato definitivamente la pista che portava a Zito Luvumbo. Come racconta Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, uno dei profili che sta guadagnando posizioni nelle preferenze della dirigenza rosanero è quello di Mattia Compagnon, attaccante del Venezia.

Secondo Antonio La Rosa del Corriere dello Sport, Compagnon rappresenta una soluzione perfettamente compatibile con il 4-2-3-1 disegnato da Inzaghi. L’esterno offensivo, che predilige partire dalla fascia destra per rientrare sul piede mancino, è uno dei nomi monitorati con maggiore attenzione dal direttore sportivo Carlo Osti, che nelle ultime settimane ha avviato i primi contatti con il Venezia.





Come evidenzia ancora Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, Compagnon non è l’unico profilo seguito dal Palermo. Restano infatti sotto osservazione anche Niklas Pyyhtia, centrocampista finlandese di proprietà del Bologna, e Davide Bragantini, esterno offensivo del Mantova, entrambi considerati possibili rinforzi per la nuova rosa rosanero.

Sul fronte delle alternative, Antonio La Rosa del Corriere dello Sport spiega che non trovano conferme le indiscrezioni relative a un ritorno di fiamma per Dany Mota del Monza. Più complicata anche la pista che porta a Emanuele Rao: il giovane talento del Napoli sarà infatti valutato da Massimiliano Allegri durante il ritiro estivo e i tempi necessari per una decisione non coincidono con le esigenze del Palermo, che punta ad avere il nuovo esterno già per l’inizio della preparazione.

Infine, Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport fa il punto anche sulle uscite. Tra gli under destinati a lasciare il Palermo ci sono Sebastiano Desplanches, che sarà nuovamente ceduto in prestito dopo l’esperienza al Pescara, Giacomo Corona, seguito da diversi club di Serie B, e Stredair Appuah, per il quale si registra il forte interesse del Rio Ave, formazione della massima serie portoghese.