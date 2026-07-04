Giornale di Sicilia: “Palermo, Trimboli resta il primo obiettivo. Cassandro e Hernani pronti all’annuncio”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 4, 2026
inzaghi gardini mirri osti (8)

Il Palermo continua a lavorare per completare il centrocampo e sistemare gli ultimi tasselli della rosa in vista dell’inizio della preparazione estiva. Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il direttore sportivo Carlo Osti prosegue il lavoro su più fronti, mantenendo vive diverse piste sia in entrata che in uscita.

Secondo Massimiliano Radicini del Giornale di Sicilia, il primo obiettivo per la mediana resta Simone Trimboli del Mantova. Il centrocampista continua a essere particolarmente apprezzato dalla dirigenza rosanero, anche se la trattativa si presenta tutt’altro che semplice per la forte concorrenza della Cremonese, che segue con interesse il giocatore.


Come evidenzia ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, tra i profili monitorati figura anche Niklas Pyyhtiä, centrocampista di proprietà del Bologna reduce dall’ultima stagione in prestito al Modena. Al momento, però, il Palermo non ha ancora avviato contatti concreti e continua a osservare l’evoluzione della situazione.

Per il ruolo di secondo portiere resta invece tra i candidati Samuel Pizzignacco. Massimiliano Radicini, sulle colonne del Giornale di Sicilia, sottolinea come questa operazione non rappresenti una priorità assoluta in questa fase del mercato e che il club preferisca prendersi il tempo necessario prima di arrivare a una decisione definitiva.

Intanto il Palermo è ormai vicino a definire altri due innesti. Secondo Massimiliano Radicini del Giornale di Sicilia, gli annunci ufficiali di Tommaso Cassandro e Hernani potrebbero arrivare da un momento all’altro, completando così un’altra parte del lavoro impostato da Carlo Osti.

Sul fronte delle uscite, invece, non si registrano ancora novità rilevanti. Come conclude Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la società resta in attesa che il mercato si sblocchi anche in uscita, con l’obiettivo di alleggerire organico e monte ingaggi prima di completare definitivamente la rosa.

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