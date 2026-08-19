Giornale di Sicilia: “Palermo nelle mani di Fortin: contro la Juve Stabia tocca al giovane portiere”

Fortin risponde presente. L’infortunio di Jesse Joronen apre le porte della titolarità al giovane portiere rosanero che, dopo essere stato chiamato in causa a freddo contro il Lecce in Coppa Italia, si prepara adesso a difendere la porta del Palermo nell’esordio in Serie B contro la Juve Stabia.

Come scrive Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, il classe 2003 ha già dimostrato di essere pronto. Contro il Lecce è stato catapultato in campo dopo appena cinque minuti a causa dell’infortunio di Joronen e, davanti a oltre 33 mila tifosi, non ha mostrato particolari timori.





Fortin, personalità e interventi decisivi

L’impatto del nuovo portiere è stato particolarmente positivo. Nonostante l’ingresso senza riscaldamento, Fortin ha saputo gestire la pressione mostrando personalità con il pallone tra i piedi e reattività tra i pali.

Nel corso della sfida di Coppa Italia è stato inoltre protagonista di almeno tre interventi importanti, contribuendo a mantenere inviolata la porta nella vittoria per 2-0.

Secondo Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, quella contro il Lecce è stata una prestazione da ricordare, soprattutto considerando le circostanze nelle quali Fortin è stato chiamato a scendere in campo.

L’infortunio di Joronen cambia lo scenario

Il problema alla spalla accusato da Joronen potrebbe però rivelarsi più serio di quanto inizialmente sperato. Quello che per Fortin poteva essere soltanto un impiego temporaneo potrebbe quindi trasformarsi in un’occasione più duratura.

Il giovane portiere dovrà dimostrare di poter garantire continuità in un ruolo particolarmente delicato e in una squadra costruita per inseguire obiettivi importanti.

Come ricorda il Giornale di Sicilia nel pezzo firmato da Salvatore Orifici, Fortin arriva dall’esperienza con il Padova, con cui ha disputato 14 partite alternandosi con Sorrentino e trovando maggiore spazio soprattutto nella prima parte del campionato.

Dall’ultima con il Padova alla prima con il Palermo

C’è anche una particolare continuità nel percorso del portiere. La sua ultima presenza in Serie B risale all’ultima giornata dello scorso campionato, quando il Padova vinse 4-3 a Cesena conquistando la salvezza matematica.

A poco più di tre mesi di distanza Fortin tornerà dunque a giocare una partita di campionato, questa volta con la maglia del Palermo.

Il Giornale di Sicilia attraverso Salvatore Orifici ricorda inoltre come il classe 2003 sia stato il miglior portiere della Serie C 2024/25, un riconoscimento che rafforza la fiducia sulle sue qualità.

Domenica, davanti al pubblico del Barbera, arriverà però un esame differente. Il Palermo comincerà il proprio cammino in Serie B contro la Juve Stabia e, salvo novità, tra i pali ci sarà Fortin.

Per il giovane portiere sarà l’occasione per confermare quanto mostrato contro il Lecce e provare a trasformare l’emergenza Joronen in una grande opportunità personale.