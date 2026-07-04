Giornale di Sicilia: “Palermo, Almqvist sale nelle gerarchie. Rao resta una pista concreta”

Il Palermo continua a muoversi su più tavoli per completare la rosa a disposizione di Filippo Inzaghi. Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la dirigenza rosanero prosegue il monitoraggio di diversi profili in ogni reparto, valutando con attenzione le opportunità che il mercato offrirà nelle prossime settimane.

Secondo Massimiliano Radicini del Giornale di Sicilia, dopo l’abbandono della pista che portava a Zito Luvumbo, il Palermo ha modificato le proprie strategie per rinforzare la corsia destra offensiva. Tra i profili che stanno guadagnando terreno c’è quello di Pontus Almqvist, esterno del Parma ritenuto perfettamente compatibile con le richieste tattiche di Filippo Inzaghi.





Come evidenzia ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il tecnico rosanero è alla ricerca di un esterno rapido, capace di creare superiorità numerica nell’uno contro uno e di partire dalla fascia destra per accentrarsi. Un identikit che Almqvist rispecchia e che lo rende uno dei candidati principali per rinforzare il reparto offensivo.

Le alternative, però, non mancano. Massimiliano Radicini, sulle colonne del Giornale di Sicilia, sottolinea che il Palermo continua a seguire con attenzione anche Davide Bragantini e Tommaso Marras del Mantova, due profili apprezzati per qualità tecniche e prospettive di crescita. Marras, inoltre, è seguito anche dal Pisa.

Resta vivo anche il nome di Rui Modesto. Secondo Massimiliano Radicini del Giornale di Sicilia, l’esterno dell’Udinese continua a godere della stima della dirigenza rosanero, anche grazie al positivo impatto avuto nella seconda parte della scorsa stagione con la maglia del Palermo.

Sul fronte offensivo cresce infine l’ottimismo per Emanuele Rao. Come riferisce Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il Palermo continua a lavorare con fiducia per cercare di trovare la formula giusta con il Napoli. Nei radar del club resta anche Mattia Compagnon del Venezia, altro esterno offensivo ritenuto interessante per duttilità e prospettive.