Pedullà: “Sorpresa Perin: ci prova il Palermo”
La pista Mattia Perin-Palermo prende sempre più corpo. Dopo l’indiscrezione lanciata da Fabrizio Romano, arriva infatti anche una conferma importante dal mondo del calciomercato.
Alfredo Pedullà, sul proprio sito, rilancia la notizia citando Gianluigi Longari, che ha svelato il tentativo del club rosanero per il portiere della Juventus.
Secondo quanto riportato, il Palermo ci prova concretamente per Mattia Perin. Al momento non si tratta di un’operazione conclusa, ma il tentativo del club rosanero sarebbe reale e rappresenterebbe una svolta a sorpresa per il mercato del Palermo.
La Juventus, dal canto suo, resta alla finestra in attesa di una decisione. Perin potrebbe dunque diventare uno dei nomi più caldi per la porta rosanero, soprattutto alla luce dell’infortunio di Joronen, uscito malconcio dalla sfida contro il Lecce per un problema alla spalla.
Dopo le prime indiscrezioni, arrivano quindi nuove conferme: il Palermo fa sul serio per Perin. Ora resta da capire se il tentativo rosanero potrà trasformarsi in una vera e propria trattativa nelle prossime ore.