Romano: “Palermo in trattativa con la Juventus per Perin”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
HQBL-rGWQAEo3AS

Clamorosa indiscrezione di mercato lanciata dal giornalista ed esperto di calciomercato Fabrizio Romano: il Palermo sarebbe in trattativa con per ingaggiare Mattia Perin dalla Juventus come nuovo portiere.

La società rosanero è infatti alla ricerca di un estremo difensore dopo l’infortunio rimediato da Joronen ieri, in occasione della sfida contro il Lecce. Il portiere ha accusato un problema alla spalla e saranno gli esami strumentali a stabilire l’entità dell’infortunio e i relativi tempi di recupero.


Nel frattempo, il Palermo si è mosso sul mercato, valutando diversi profili per rinforzare la porta. Tra i nomi finiti sul tavolo c’è dunque anche quello di Perin, portiere di grande esperienza e attualmente di proprietà della Juventus.

La pista resta da monitorare, ma l’interesse del Palermo per l’esperto estremo difensore bianconero potrebbe rappresentare uno dei nomi più importanti delle prossime ore di mercato.

 

 

Altre notizie

Immagine

Pedullà: “Sorpresa Perin: ci prova il Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
palermo lecce 2-0 (4)

Palermo-Lecce, Fortin sui social: “Un esordio speciale”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
rBAAN2pdJpGAUacaAAEjLxOROSU501

Catanzaro, nel mirino Casas del Venezia

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
palermo frosinone 2-0 (131) audero

TMW: “Palermo, si pensa al ritorno di Audero per sostituire Joronen”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
Tabellone-Coppa-Italia-2026-2027-2048x1324

Coppa Italia, il programma completo dei sedicesimi di finale

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (54)

Coppa Italia, sarà Palermo-Mantova ai sedicesimi: appuntamento al “Barbera” il 3 settembre alle 18:00

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (96)

Coppa Italia, Palermo in vetta alla classifica spettatori dei trentaduesimi di finale

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
ricci-serie-b

Ascoli, sorpasso sul Catania per Matteo Ricci

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
image

Cesena, UFFICIALE: dal Sassuolo arriva D’Andrea

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
arezzo-s-s-arezzo-bra

Arezzo, Cianci sempre più verso l’addio: accordo di massima con il Foggia

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
media

UFFICIALE: Dawidowich torna all’Hellas Verona

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (99) campo allenamento

Palermo al lavoro verso la Juve Stabia: il report dell’allenamento

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026

Ultimissime

Immagine

Pedullà: “Sorpresa Perin: ci prova il Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
HQBL-rGWQAEo3AS

Romano: “Palermo in trattativa con la Juventus per Perin”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
palermo lecce 2-0 (4)

Palermo-Lecce, Fortin sui social: “Un esordio speciale”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
rBAAN2pdJpGAUacaAAEjLxOROSU501

Catanzaro, nel mirino Casas del Venezia

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
palermo frosinone 2-0 (131) audero

TMW: “Palermo, si pensa al ritorno di Audero per sostituire Joronen”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026