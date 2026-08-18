Romano: “Palermo in trattativa con la Juventus per Perin”

Clamorosa indiscrezione di mercato lanciata dal giornalista ed esperto di calciomercato Fabrizio Romano: il Palermo sarebbe in trattativa con per ingaggiare Mattia Perin dalla Juventus come nuovo portiere.

La società rosanero è infatti alla ricerca di un estremo difensore dopo l’infortunio rimediato da Joronen ieri, in occasione della sfida contro il Lecce. Il portiere ha accusato un problema alla spalla e saranno gli esami strumentali a stabilire l’entità dell’infortunio e i relativi tempi di recupero.





Nel frattempo, il Palermo si è mosso sul mercato, valutando diversi profili per rinforzare la porta. Tra i nomi finiti sul tavolo c’è dunque anche quello di Perin, portiere di grande esperienza e attualmente di proprietà della Juventus.

La pista resta da monitorare, ma l’interesse del Palermo per l’esperto estremo difensore bianconero potrebbe rappresentare uno dei nomi più importanti delle prossime ore di mercato.

🚨🩷🖤 Palermo are in club to club talks to sign Mattia Perin from Juventus as new goalkeeper. pic.twitter.com/mYriG7nPGj — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 18, 2026