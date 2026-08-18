Palermo-Lecce, Fortin sui social: “Un esordio speciale”

Una serata che ricorderà allungo quella di ieri per Mattia Fortin, nuovo portiere del Palermo che ieri ha fatto il suo esordio ufficiale con la maglia rosanero al “Renzo Barbera”, davanti ai più di 33mila persone.

L’estremo difensore, classe 2003, è subentrato al 5′ dopo il grave infortunio di Jesse Joronen, fornendo un ottima prestazione tra i pali e chiudendo l’incontro con la porta inviolata. “Un esordio speciale🩷🖤” ha scritto il giovane portiere sul proprio profilo Instagram, a dimostrazione della grande serata vissuta ieri.





Con l’infortunio di Joronen, per Fortin adesso si presenta una grande occasione per prendersi il posto da titolare tra i pali della porta rosanero, con il classe 2003 che si è fatto trovare pronto nella sua gara di esordio.