Catanzaro, nel mirino Casas del Venezia

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
rBAAN2pdJpGAUacaAAEjLxOROSU501

Il Catanzaro guarda al mercato per completare il reparto offensivo e tra i profili valutati dalla società c’è anche Antonio Casas. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, l’attaccante spagnolo, classe 2000, potrebbe infatti salutare il Venezia dopo una stagione che lo ha visto protagonista della promozione in Serie A.

Il suo profilo interessa ai giallorossi per la capacità di offrire diverse soluzioni nel reparto avanzato. La società giallorossa sta valutando infatti giocatori in grado di dare imprevedibilità alla manovra e aumentare le alternative offensive.


Casas non sarebbe però l’unico nome sul taccuino del club calabrese. La pista che porta allo spagnolo si inserisce in un casting più ampio per rinforzare l’attacco, con il Catanzaro chiamato a scegliere la soluzione migliore per completare la rosa

Altre notizie

palermo frosinone 2-0 (131) audero

TMW: “Palermo, si pensa al ritorno di Audero per sostituire Joronen”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
ricci-serie-b

Ascoli, sorpasso sul Catania per Matteo Ricci

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
image

Cesena, UFFICIALE: dal Sassuolo arriva D’Andrea

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
arezzo-s-s-arezzo-bra

Arezzo, Cianci sempre più verso l’addio: accordo di massima con il Foggia

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
media

UFFICIALE: Dawidowich torna all’Hellas Verona

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (38)

TMW: “Palermo, si ferma Joronen: Confente della Juve Stabia nel mirino”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
Screenshot 2026-08-18 143132

Siparietto in conferenza, Inzaghi detta l’obiettivo a Vavassori: «Deve fare 15 gol!»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
Simone Pafundi

Tegola in casa Catanzaro: si ferma Pafundi

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
Dawidowicz

Gazzetta dello Sport: “Serie B, tutte le trattative del giorno”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (3) pallone

Corriere dello Sport: “Serie B, tutte le trattative del giorno”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
SALIM-LOWRES

Zulte Waregem, Diakité si presenta: «Entusiasta di questo nuovo passo, non vedo l’ora di difendere questi colori»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 17, 2026
palermo pescara 5-0 (159) diakitè gomes

Palermo, UFFICIALE la cessione di Diakité: va allo Zulte Waregem

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 17, 2026

Ultimissime

rBAAN2pdJpGAUacaAAEjLxOROSU501

Catanzaro, nel mirino Casas del Venezia

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
palermo frosinone 2-0 (131) audero

TMW: “Palermo, si pensa al ritorno di Audero per sostituire Joronen”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
Tabellone-Coppa-Italia-2026-2027-2048x1324

Coppa Italia, il programma completo dei sedicesimi di finale

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (54)

Coppa Italia, sarà Palermo-Mantova ai sedicesimi: appuntamento al “Barbera” il 3 settembre alle 18:00

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (96)

Coppa Italia, Palermo in vetta alla classifica spettatori dei trentaduesimi di finale

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026