Catanzaro, nel mirino Casas del Venezia
Il Catanzaro guarda al mercato per completare il reparto offensivo e tra i profili valutati dalla società c’è anche Antonio Casas. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, l’attaccante spagnolo, classe 2000, potrebbe infatti salutare il Venezia dopo una stagione che lo ha visto protagonista della promozione in Serie A.
Il suo profilo interessa ai giallorossi per la capacità di offrire diverse soluzioni nel reparto avanzato. La società giallorossa sta valutando infatti giocatori in grado di dare imprevedibilità alla manovra e aumentare le alternative offensive.
Casas non sarebbe però l’unico nome sul taccuino del club calabrese. La pista che porta allo spagnolo si inserisce in un casting più ampio per rinforzare l’attacco, con il Catanzaro chiamato a scegliere la soluzione migliore per completare la rosa