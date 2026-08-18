TMW: “Palermo, si pensa al ritorno di Audero per sostituire Joronen”

Dopo l’infortunio di Jesse Joronen nel match di ieri contro il Lecce, che lo terrà fuori dal campo per mesi, il Palermo è tornato sul mercato in cerca di un sostituto del finlandese.

Secondo quanto riportato da Alessio Alaimo di TuttoMercatoWeb.com, i siciliani starebbero ad un possibile ritorno in porta di Emil Audero, estremo difensore che ha già vestito la maglio rosanero nella secondo parte della stagione 2024-25, arrivando in prestito e lasciando un buon ricordo nella piazza.



