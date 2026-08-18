Coppa Italia, il programma completo dei sedicesimi di finale
La Coppa Italia 2026/27 entra nella fase dei sedicesimi di finale. Dopo il turno dei trentaduesimi, il tabellone propone otto sfide a eliminazione diretta, distribuite tra l’1, il 2, il 3 e il 15 settembre. Il calendario ufficiale della competizione prevede i sedicesimi tra il 2 e il 15 settembre, con il programma delle singole gare articolato su più giornate.
Si parte martedì 1 settembre con due appuntamenti: alle 18.00 il Parma affronta la Cremonese, mentre alle 21.00 sarà il turno di Torino-Monza. Il giorno successivo, mercoledì 2 settembre, altre due partite: alle 15.00 il Sassuolo sfida il Frosinone, mentre alle 18.00 spazio a Udinese-Venezia.
Grande attenzione anche al Palermo, che sarà protagonista giovedì 3 settembre alle 18.00 al Renzo Barbera contro il Mantova. I rosanero, reduci dalla sfida con il Lecce nei trentaduesimi, si giocano così l’accesso agli ottavi di finale in una gara secca. Nel tabellone, la vincente di Palermo-Mantova è inserita nel percorso che porta a un possibile ottavo contro il Bologna.
Sempre giovedì 3 settembre, ma alle 21.00, è in programma Cagliari-Hellas Verona. A chiudere il quadro dei sedicesimi saranno poi le due sfide del 15 settembre: alle 18.00 il Genoa affronterà il Sudtirol, mentre alle 21.00 toccherà a Fiorentina-Pisa.
Il programma completo
1 settembre, ore 18.00: Parma-Cremonese
1 settembre, ore 21.00: Torino-Monza
2 settembre, ore 15.00: Sassuolo-Frosinone
2 settembre, ore 18.00: Udinese-Venezia
3 settembre, ore 18.00: Palermo-Mantova
3 settembre, ore 21.00: Cagliari-Hellas Verona
15 settembre, ore 18.00: Genoa-Sudtirol
15 settembre, ore 21.00: Fiorentina-Pisa