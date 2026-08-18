Coppa Italia, il programma completo dei sedicesimi di finale

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
Tabellone-Coppa-Italia-2026-2027-2048x1324

La Coppa Italia 2026/27 entra nella fase dei sedicesimi di finale. Dopo il turno dei trentaduesimi, il tabellone propone otto sfide a eliminazione diretta, distribuite tra l’1, il 2, il 3 e il 15 settembre. Il calendario ufficiale della competizione prevede i sedicesimi tra il 2 e il 15 settembre, con il programma delle singole gare articolato su più giornate.

Si parte martedì 1 settembre con due appuntamenti: alle 18.00 il Parma affronta la Cremonese, mentre alle 21.00 sarà il turno di Torino-Monza. Il giorno successivo, mercoledì 2 settembre, altre due partite: alle 15.00 il Sassuolo sfida il Frosinone, mentre alle 18.00 spazio a Udinese-Venezia.


Grande attenzione anche al Palermo, che sarà protagonista giovedì 3 settembre alle 18.00 al Renzo Barbera contro il Mantova. I rosanero, reduci dalla sfida con il Lecce nei trentaduesimi, si giocano così l’accesso agli ottavi di finale in una gara secca. Nel tabellone, la vincente di Palermo-Mantova è inserita nel percorso che porta a un possibile ottavo contro il Bologna.

Sempre giovedì 3 settembre, ma alle 21.00, è in programma Cagliari-Hellas Verona. A chiudere il quadro dei sedicesimi saranno poi le due sfide del 15 settembre: alle 18.00 il Genoa affronterà il Sudtirol, mentre alle 21.00 toccherà a Fiorentina-Pisa.

Il programma completo

1 settembre, ore 18.00: Parma-Cremonese

1 settembre, ore 21.00: Torino-Monza

2 settembre, ore 15.00: Sassuolo-Frosinone

2 settembre, ore 18.00: Udinese-Venezia

3 settembre, ore 18.00: Palermo-Mantova

3 settembre, ore 21.00: Cagliari-Hellas Verona

15 settembre, ore 18.00: Genoa-Sudtirol

15 settembre, ore 21.00: Fiorentina-Pisa

Altre notizie

Palermo-Lecce 2-0 (54)

Coppa Italia, sarà Palermo-Mantova ai sedicesimi: appuntamento al “Barbera” il 3 settembre alle 18:00

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (96)

Coppa Italia, Palermo in vetta alla classifica spettatori dei trentaduesimi di finale

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (99) campo allenamento

Palermo al lavoro verso la Juve Stabia: il report dell’allenamento

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (23)

Palermo-Juve Stabia: biglietti in vendita, le info

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (38)

TMW: “Palermo, si ferma Joronen: Confente della Juve Stabia nel mirino”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
Screenshot 2026-08-18 143132

Siparietto in conferenza, Inzaghi detta l’obiettivo a Vavassori: «Deve fare 15 gol!»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
vava

Palermo, Vavassori si presenta: «Questa è la piazza giusta per arrivare ad un obiettivo importante, ho accettato subito»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
vavassori

Palermo, Vavassori: «Che emozione segnare al Barbera pieno. Voglio aiutare la squadra»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
Screenshot 2026-08-18 141334

Coppa Italia: quattro calciatori squalificati. Le decisioni del Giudice Sportivo dopo i 32esimi

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (97)

Palermo, la Curva Nord suona la carica: “Noi siamo pronti! Spingiamo la squadra verso il traguardo”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (69)

Quotidiano di Puglia: “Lecce, serataccia al Barbera: il Palermo passa 2-0, giallorossi fuori dalla Coppa Italia”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (37)

Tuttosport: “Palermo-Lecce, le pagelle”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026

Ultimissime

Tabellone-Coppa-Italia-2026-2027-2048x1324

Coppa Italia, il programma completo dei sedicesimi di finale

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (54)

Coppa Italia, sarà Palermo-Mantova ai sedicesimi: appuntamento al “Barbera” il 3 settembre alle 18:00

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (96)

Coppa Italia, Palermo in vetta alla classifica spettatori dei trentaduesimi di finale

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
ricci-serie-b

Ascoli, sorpasso sul Catania per Matteo Ricci

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
image

Cesena, UFFICIALE: dal Sassuolo arriva D’Andrea

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026