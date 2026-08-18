Coppa Italia, sarà Palermo-Mantova ai sedicesimi: appuntamento al “Barbera” il 3 settembre alle 18:00

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (54)

Dopo la vittoria per 2-0 nel match dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia contro il Lecce, il Palermo si appresta ad affrontare il Mantova nel match valido per i sedicesimi di finale della competizione.

L’appuntamento è fissato per giovedì 3 settembre alle ore 18:00, con il Renzo Barbera pronto a riaprire le proprie porte per una nuova sfida a eliminazione diretta. Una gara secca, nella quale non ci sarà spazio per calcoli: in palio c’è il pass per gli ottavi di finale, con la vincente che sfiderà il Bologna.


Il Barbera, dopo la grande risposta del pubblico registrata nel precedente turno contro il Lecce, si prepara dunque a un altro appuntamento di Coppa Italia. L’obiettivo sarà quello di superare il turno e continuare il cammino nella competizione.

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