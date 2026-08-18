Coppa Italia, Palermo in vetta alla classifica spettatori dei trentaduesimi di finale

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (96)

Il Renzo Barbera si prende la vetta della classifica degli stadi con più spettatori nel trentaduesimo turno di Coppa Italia. La sfida tra Palermo e Lecce ha fatto registrare 33.009 presenze, dato che permette ai rosanero di guardare tutti dall’alto.

Un risultato importante per il club di viale del Fante, che ancora una volta può contare sulla grande risposta del proprio pubblico. Il Barbera ha superato nettamente gli altri stadi presenti nella graduatoria, confermandosi tra gli impianti più partecipati di questo turno di Coppa Italia.


Alle spalle del Palermo si piazza il Franchi di Firenze, dove Fiorentina-Benevento ha raccolto 16.626 spettatori. Terzo posto per il Luigi Ferraris di Genova con 13.000 presenze in occasione di Genoa-Ascoli.

Completano la top ten il Pier Luigi Penzo di Venezia (9.327), l’Unipol Domus di Cagliari (8.750), l’Olimpico Grande Torino (8.542), il Bentegodi di Verona (7.559), il Cetilar Arena di Pisa (7.003), l’Olimpico di Roma (6.000) e il Mapei Stadium di Reggio Emilia (4.500).

La classifica

Renzo Barbera – Palermo-Lecce: 33.009
Artemio Franchi – Fiorentina-Benevento: 16.626
Luigi Ferraris – Genoa-Ascoli: 13.000
Pier Luigi Penzo – Venezia-Modena: 9.327
Unipol Domus – Cagliari-Arezzo: 8.730
Olimpico Grande Torino – Torino-Carrarese: 8.542
Marcantonio Bentegodi – Hellas Verona-Entella: 7.559
Cetilar Arena – Pisa-Empoli: 7.003
Olimpico di Roma – Lazio-Mantova: 6.000
Mapei Stadium – Sassuolo-Cesena: 4.500

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