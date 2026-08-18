Ascoli, sorpasso sul Catania per Matteo Ricci

Il futuro di Matteo Ricci potrebbe essere in Serie B. Il centrocampista classe 1994, rimasto svincolato, sembrava destinato a vestire la maglia del Catania, ma nelle ultime ore lo scenario è cambiato.

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, a muoversi con decisione è stato l’Ascoli, che avrebbe superato la concorrenza del club siciliano e si avvicina all’intesa definitiva con il giocatore. La società bianconera è al lavoro per definire gli ultimi dettagli e regalarsi così un rinforzo di esperienza per il centrocampo.





Ricci rappresenta un profilo di assoluto valore per la categoria: nel corso della sua carriera ha collezionato quasi 200 presenze in Serie B, oltre a 29 apparizioni nel massimo campionato italiano.

Il sorpasso dell’Ascoli sul Catania appare dunque sempre più concreto. Per Ricci si prospetta una nuova esperienza in Serie B, con la trattativa che potrebbe arrivare alla conclusione a breve