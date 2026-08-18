Ascoli, sorpasso sul Catania per Matteo Ricci

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
ricci-serie-b

Il futuro di Matteo Ricci potrebbe essere in Serie B. Il centrocampista classe 1994, rimasto svincolato, sembrava destinato a vestire la maglia del Catania, ma nelle ultime ore lo scenario è cambiato.

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, a muoversi con decisione è stato l’Ascoli, che avrebbe superato la concorrenza del club siciliano e si avvicina all’intesa definitiva con il giocatore. La società bianconera è al lavoro per definire gli ultimi dettagli e regalarsi così un rinforzo di esperienza per il centrocampo.


Ricci rappresenta un profilo di assoluto valore per la categoria: nel corso della sua carriera ha collezionato quasi 200 presenze in Serie B, oltre a 29 apparizioni nel massimo campionato italiano.

Il sorpasso dell’Ascoli sul Catania appare dunque sempre più concreto. Per Ricci si prospetta una nuova esperienza in Serie B, con la trattativa che potrebbe arrivare alla conclusione a breve

Altre notizie

palermo frosinone 2-0 (131) audero

TMW: “Palermo, si pensa al ritorno di Audero per sostituire Joronen”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
image

Cesena, UFFICIALE: dal Sassuolo arriva D’Andrea

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
arezzo-s-s-arezzo-bra

Arezzo, Cianci sempre più verso l’addio: accordo di massima con il Foggia

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
media

UFFICIALE: Dawidowich torna all’Hellas Verona

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (38)

TMW: “Palermo, si ferma Joronen: Confente della Juve Stabia nel mirino”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
Screenshot 2026-08-18 143132

Siparietto in conferenza, Inzaghi detta l’obiettivo a Vavassori: «Deve fare 15 gol!»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
Simone Pafundi

Tegola in casa Catanzaro: si ferma Pafundi

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
Dawidowicz

Gazzetta dello Sport: “Serie B, tutte le trattative del giorno”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (3) pallone

Corriere dello Sport: “Serie B, tutte le trattative del giorno”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
SALIM-LOWRES

Zulte Waregem, Diakité si presenta: «Entusiasta di questo nuovo passo, non vedo l’ora di difendere questi colori»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 17, 2026
palermo pescara 5-0 (159) diakitè gomes

Palermo, UFFICIALE la cessione di Diakité: va allo Zulte Waregem

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 17, 2026
palermo entella (5) Ceccaroni karic

Juve Stabia, in arrivo Karic dalla Virtus Entella

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 17, 2026

Ultimissime

palermo frosinone 2-0 (131) audero

TMW: “Palermo, si pensa al ritorno di Audero per sostituire Joronen”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
Tabellone-Coppa-Italia-2026-2027-2048x1324

Coppa Italia, il programma completo dei sedicesimi di finale

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (54)

Coppa Italia, sarà Palermo-Mantova ai sedicesimi: appuntamento al “Barbera” il 3 settembre alle 18:00

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (96)

Coppa Italia, Palermo in vetta alla classifica spettatori dei trentaduesimi di finale

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
ricci-serie-b

Ascoli, sorpasso sul Catania per Matteo Ricci

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026