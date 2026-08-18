Cesena, UFFICIALE: dal Sassuolo arriva D’Andrea

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
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Mette a segno un altro colpo di mercato il Cesena. Attraverso un comunicato sui propri canali, i bianconeri hanno ufficializzato l’acquisto di Luca D’Andrea. L’attaccante, classe 2004, arriva dal Sassuolo a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027, con la formula del prestito con diritto di opzione.

Questo il comunicato del club:


“Cesena FC comunica di aver acquisito a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027 con diritto di opzione dall’US Sassuolo Calcio le prestazioni sportive dell’attaccante Luca D’Andrea. In bianconero indosserà la maglia numero 16. Benvenuto in Romagna Luca!”

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