Arezzo, Cianci sempre più verso l’addio: accordo di massima con il Foggia

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
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Pietro Cianci è sempre più vicino a lasciare l’Arezzo. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la trattativa con il Foggia ha registrato un ulteriore passo avanti nelle ultime ore.

Il club rossonero e il calciatore avrebbero infatti raggiunto un accordo di massima, avvicinando così la fumata bianca. Il Foggia spera di riuscire a chiudere l’operazione già nelle prossime ore. Restano da definire gli ultimi dettagli, ma la trattativa è entrata nella fase decisiva.


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