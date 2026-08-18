Arezzo, Cianci sempre più verso l’addio: accordo di massima con il Foggia

Pietro Cianci è sempre più vicino a lasciare l’Arezzo. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la trattativa con il Foggia ha registrato un ulteriore passo avanti nelle ultime ore.

Il club rossonero e il calciatore avrebbero infatti raggiunto un accordo di massima, avvicinando così la fumata bianca. Il Foggia spera di riuscire a chiudere l’operazione già nelle prossime ore. Restano da definire gli ultimi dettagli, ma la trattativa è entrata nella fase decisiva.



