UFFICIALE: Dawidowich torna all’Hellas Verona

L’Hellas Verona mette a segno un altro colpo in difesa, andando a rinforzare la rosa a disposizione di mister Baroni. Attraverso un comunicato sui propri canali, i gialloblù hanno ufficializzato il ritorno dell’ex Palermo, Pawel Dawidowich. Il centrale difensivo, classe 95′, arriva a titolo definitivo, dopo aver un contratto con scadenza 30 giugno 2027.

Questo il comunicato del club:





“Verona – Hellas Verona FC rende noto di aver acquisito le prestazioni sportive del difensore polacco Pawel Dawidowicz, che ha firmato un contratto con il Club gialloblù fino al 30 giugno 2027. Grinta, spirito di sacrificio e capacità di non arrendersi mai lo hanno fatto entrare nel cuore del popolo gialloblù, rendendo gli anni a Verona una tappa intensa e significativa della sua carriera. Oggi Pawel torna a vestire quella maglia che ha sempre sentito profondamente sua. Bentornato a Verona, Pawel!”