Palermo al lavoro verso la Juve Stabia: il report dell’allenamento

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Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (99) campo allenamento

Dopo la vittoria di ieri contro il Lecce nel match di Coppa Italia, prosegue la preparazione del Palermo verso l’esordio in campionato al “Barbera” contro la Juve Stabia, in programma per domenica 23 agosto alle ore 21.00.

I rosanero hanno svolto nella giornata di oggi un allenamento mattutino, con una seduta di recovery per i calciatori che ieri hanno disputato il match contro i salentini. Dopo una fase di riscaldamento, il resto del gruppo ha effettuato un’esercitazione sul possesso palla e small sided games alternati a un lavoro aerobico.


La preparazione degli uomini di Inzaghi continuerà nella giornata di giovedi 20 agosto, in vista della gara d’esordio nel campionato di Serie BKT 2026-27.

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