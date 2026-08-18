Palermo-Juve Stabia: biglietti in vendita, le info

Iniziata alle 16 di oggi, martedì 18 agosto, la vendita dei biglietti per Palermo-Juve Stabia, gara della 1ª giornata di Serie BKT 2026-2027, in programma domenica 23 agosto alle 21 al Renzo Barbera.

I tagliandi sono acquistabili online sul sito del Palermo FC e nei punti vendita Vivaticket, fino a esaurimento disponibilità. I prezzi partono da 24 euro per le Curve





Al fine di evitare disagi e lunghe attese agli ingressi, il Club invita a recarsi allo stadio con ampio anticipo per garantire l’accesso all’impianto entro l’inizio della gara.

MODALITÀ D’ACQUISTO

Si ricorda che per effettuare acquisti online sulla pagina biglietteria Palermo FC sarà necessario essere registrati al sito ufficiale del Club.

Sarà possibile acquistare il proprio tagliando fino ad esaurimento disponibilità, solo attraverso i seguenti canali:

Pagina biglietteria Palermo FC;

Punti vendita Vivaticket presenti in tutto il territorio nazionale (compreso il SiamoAquile Bar&Store allo Stadio Renzo Barbera).

DETTAGLIO PREZZI BIGLIETTI Settore Intero Donne / Over 65* / Under 16** Under 14*** Centralissima 115 € 100 € N.D. Tribuna Centrale 80 € 63 € N.D. Tribuna Laterale 54 € 44 € N.D. Gradinata Inferiore 38 € 33 € N.D. Gradinata Superiore 32 € 25 € 16 € Curve 24 € 20 € N.D.

“N.D.” Riduzione non disponibile

* riservato ad utenti che abbiano compiuto 65 anni alla data dell’acquisto

** riservato ad utenti che non abbiano compiuto 16 anni alla data dell’acquisto

*** riservato ad utenti che non abbiano compiuto 14 anni alla data dell’acquisto – acquistabile solo contestualmente ad un biglietto a tariffa intero e solo nel settore Gradinata Superiore Laterale

INFO OSPITI

In attesa di indicazioni da parte delle Autorità di P.S.

CAMBIO UTILIZZATORE

Tutte le info saranno disponibili a partire da giovedì 20 agosto.

Per accedere all’impianto nel giorno gara sarà necessario:

essere muniti di documento d’identità in originale e in corso di validità;

presentare documento digitale di biglietto acquistato online (anche via smartphone) o biglietto tradizionale acquistato presso i punti vendita;

essere muniti di fidelity card in originale + ricevuta segnaposto, per abbonamenti / biglietti caricati sulla SIAMOAQUILE CARD.