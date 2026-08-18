TMW: “Palermo, si ferma Joronen: Confente della Juve Stabia nel mirino”

Il Palermo festeggia la qualificazione contro il Lecce, ma deve fare i conti con una tegola pesante. Jesse Joronen, portiere finlandese e uno dei punti di riferimento della formazione allenata da Filippo Inzaghi, è stato costretto a lasciare il campo poco dopo il fischio d’inizio a causa di un problema alla spalla.

L’entità dell’infortunio sarà valutata attraverso gli accertamenti medici previsti nelle prossime ore. Soltanto gli esami potranno stabilire i tempi di recupero dell’ex Brescia, ma in casa rosanero è già scattata la ricerca di un possibile rinforzo tra i pali qualora lo stop dovesse rivelarsi particolarmente lungo.





Secondo quanto raccolto da Alessio Alaimo per TuttoMercatoWeb.com, il Palermo avrebbe individuato in Alessandro Confente un profilo particolarmente interessante. Il portiere classe 1998 è attualmente alla Juve Stabia e rappresenterebbe una delle prime soluzioni valutate dalla dirigenza siciliana per colmare l’eventuale assenza di Joronen.

Il club rosanero continua dunque a monitorare il mercato dei portieri, in attesa soprattutto di conoscere con precisione le condizioni del finlandese. Tra i nomi seguiti resta anche Semuel Pizzignacco, classe 2001 di proprietà del Monza, che al momento appare però più defilato rispetto a Confente.

La situazione è quindi in evoluzione: gli accertamenti su Joronen saranno decisivi per capire se il Palermo dovrà intervenire concretamente sul mercato oppure se l’emergenza potrà essere gestita internamente.