TMW: “Palermo, si ferma Joronen: Confente della Juve Stabia nel mirino”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (38)

 

Il Palermo festeggia la qualificazione contro il Lecce, ma deve fare i conti con una tegola pesante. Jesse Joronen, portiere finlandese e uno dei punti di riferimento della formazione allenata da Filippo Inzaghi, è stato costretto a lasciare il campo poco dopo il fischio d’inizio a causa di un problema alla spalla.

L’entità dell’infortunio sarà valutata attraverso gli accertamenti medici previsti nelle prossime ore. Soltanto gli esami potranno stabilire i tempi di recupero dell’ex Brescia, ma in casa rosanero è già scattata la ricerca di un possibile rinforzo tra i pali qualora lo stop dovesse rivelarsi particolarmente lungo.


Secondo quanto raccolto da Alessio Alaimo per TuttoMercatoWeb.com, il Palermo avrebbe individuato in Alessandro Confente un profilo particolarmente interessante. Il portiere classe 1998 è attualmente alla Juve Stabia e rappresenterebbe una delle prime soluzioni valutate dalla dirigenza siciliana per colmare l’eventuale assenza di Joronen.

Il club rosanero continua dunque a monitorare il mercato dei portieri, in attesa soprattutto di conoscere con precisione le condizioni del finlandese. Tra i nomi seguiti resta anche Semuel Pizzignacco, classe 2001 di proprietà del Monza, che al momento appare però più defilato rispetto a Confente.

La situazione è quindi in evoluzione: gli accertamenti su Joronen saranno decisivi per capire se il Palermo dovrà intervenire concretamente sul mercato oppure se l’emergenza potrà essere gestita internamente.

Altre notizie

Screenshot 2026-08-18 143132

Siparietto in conferenza, Inzaghi detta l’obiettivo a Vavassori: «Deve fare 15 gol!»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
vava

Palermo, Vavassori si presenta: «Questa è la piazza giusta per arrivare ad un obiettivo importante, ho accettato subito»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
vavassori

Palermo, Vavassori: «Che emozione segnare al Barbera pieno. Voglio aiutare la squadra»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (97)

Palermo, la Curva Nord suona la carica: “Noi siamo pronti! Spingiamo la squadra verso il traguardo”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (69)

Quotidiano di Puglia: “Lecce, serataccia al Barbera: il Palermo passa 2-0, giallorossi fuori dalla Coppa Italia”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (37)

Tuttosport: “Palermo-Lecce, le pagelle”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (81)

Tuttosport: “Palermo da Serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (89)

Repubblica: “Palermo-Lecce, le pagelle”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (91)

Repubblica Palermo: “Vavassori e Pohjanpalo. Brindisi in Coppa per sognare in grande”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
Dawidowicz

Gazzetta dello Sport: “Serie B, tutte le trattative del giorno”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (77)

Gazzetta dello Sport: “Palermo-Lecce, le pagelle”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (75)

Gazzetta dello Sport: “Palermo, notte da A”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026

Ultimissime

Palermo-Lecce 2-0 (38)

TMW: “Palermo, si ferma Joronen: Confente della Juve Stabia nel mirino”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
Screenshot 2026-08-18 143132

Siparietto in conferenza, Inzaghi detta l’obiettivo a Vavassori: «Deve fare 15 gol!»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
vava

Palermo, Vavassori si presenta: «Questa è la piazza giusta per arrivare ad un obiettivo importante, ho accettato subito»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
vavassori

Palermo, Vavassori: «Che emozione segnare al Barbera pieno. Voglio aiutare la squadra»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
Screenshot 2026-08-18 141334

Coppa Italia: quattro calciatori squalificati. Le decisioni del Giudice Sportivo dopo i 32esimi

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026