Siparietto in conferenza, Inzaghi detta l’obiettivo a Vavassori: «Deve fare 15 gol!»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
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Siparietto a sorpresa durante la conferenza stampa di Dominic Vavassori. Nell’ultima domanda, dedicata all’obiettivo personale di gol per la stagione, il nuovo attaccante del Palermo stava rispondendo quando, nel video pubblicato dal club rosanero, si sente intervenire fuori campo la voce di Filippo Inzaghi.

Il tecnico ha voluto fissare subito l’asticella per il suo numero 9: «Ne deve far 15, anche perché se ha la 9 non può farne di meno».


Una battuta che ha strappato un sorriso, ma anche un messaggio chiaro da parte dell’allenatore, che evidentemente si aspetta un contributo importante sotto porta dal suo nuovo giocatore. Vavassori ha raccolto la sfida senza tirarsi indietro: «Se ne faccio 15 ben venga, ma l’obiettivo è aiutare la squadra».

Un curioso fuori programma che racconta anche il clima all’interno del Palermo dopo il successo contro il Lecce e il debutto con gol di Vavassori.

 

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