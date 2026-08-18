Palermo, Vavassori si presenta: «Questa è la piazza giusta per arrivare ad un obiettivo importante, ho accettato subito»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
vava

Dominic Vavassori ha raccontato anche i motivi che lo hanno spinto ad accettare il trasferimento al Palermo, spiegando di aver scelto senza esitazioni la nuova esperienza in rosanero.

«Io ero in ritiro con l’Atalanta e il mio procuratore mi ha chiamato. Appena ho sentito il nome di Palermo ho accettato subito. Cerco stimoli nuovi e voglio arrivare in alto, questa è la piazza giusta per arrivare ad un obiettivo importante. Il Palermo è una società all’altezza dell’Atalanta. Quest’anno l’obiettivo è portarlo dove merita».


Il debutto con gol contro il Lecce lo ha subito inserito in una particolare statistica: anche grandi attaccanti come Cavani e Toni avevano trovato la rete alla prima presenza con il Palermo. Vavassori, però, ammette di non averci pensato: «Gol al debutto come Cavani, Toni e Segre? Non ci avevo pensato. Jacopo mi è stato molto accanto, mi fa piacere aver creato questo rapporto importante con lui».

Infine, spazio alla domanda sul possibile bottino di reti stagionale. A sorpresa è intervenuto Filippo Inzaghi, fissando un obiettivo decisamente ambizioso per il suo numero 9: «Ne deve far 15, anche perché se ha la 9 non può farne di meno».

Vavassori ha raccolto la sfida con entusiasmo, ma senza perdere di vista la priorità: «Se ne faccio 15 ben venga, ma l’obiettivo è aiutare la squadra».

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