Palermo, Vavassori: «Che emozione segnare al Barbera pieno. Voglio aiutare la squadra»

Parola a Dominic Vavassori. Il nuovo esterno del Palermo si presenta in conferenza stampa dopo aver realizzato la sua prima rete in maglia rosanero nella gara contro il Lecce. Un gol arrivato in uno stadio gremito, che ha regalato al giocatore una grande emozione.

«La cosa incredibile è stata far gol in questo stadio pieno. Ruolo? Posso fare più ruoli. Sono a disposizione del mister e della squadra. Sono molto contento di potere aiutare».





Vavassori ha poi parlato del rapporto con Filippo Inzaghi e del lavoro quotidiano con lo staff tecnico: «Inzaghi nei miei confronti mi sta aiutando molto, così come lo staff. Mi stanno facendo crescere. Mi ha dato un consiglio ieri in mattinata ed è andato a buon fine».

Una curiosità riguarda la scelta del numero di maglia. L’attaccante ha optato per il 9, una scelta legata a una ricorrenza personale ma anche alla storia recente del Palermo: «Ho scelto il numero 9 perché è il giorno del mio compleanno. Qui a Palermo è un numero importante ed è anche il numero del mister. Questa stagione abbiamo un grande obiettivo. Il mio è quello di aiutare la squadra a raggiungerlo».

Infine, Vavassori ha sottolineato l’importanza del gruppo e del pubblico rosanero nel suo percorso di crescita: «Per me è bello giocare a calcio, è la normalità. Davanti a un pubblico come quello di ieri sera è ancora più facile. I miei compagni mi aiuteranno a crescere, la competizione ci farà crescere ancora di più».