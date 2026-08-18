Coppa Italia: quattro calciatori squalificati. Le decisioni del Giudice Sportivo dopo i 32esimi

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
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Nessuna squalifica per Palermo e Mantova in vista dei sedicesimi di finale di Coppa Italia. Il Giudice Sportivo, dopo le gare dei trentaduesimi, ha fermato per un turno cinque tesserati, ma nessuno appartiene alle due squadre che si affronteranno nel prossimo turno.

Tra gli squalificati figurano i calciatori Eusebio della Juve Stabia, Oliana della Carrarese, Beruatto del Benevento e Curados dell’Ascoli. Un turno di stop anche per Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, espulso nel finale della sfida contro l’Arezzo.


Il Palermo, dunque, potrà affrontare il Mantova ai sedicesimi di Coppa Italia senza assenti per squalifica. Stesso discorso per la formazione lombarda, che si presenterà alla sfida con tutti i propri giocatori a disposizione sotto il profilo disciplinare.

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