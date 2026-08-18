Palermo, la Curva Nord suona la carica: “Noi siamo pronti! Spingiamo la squadra verso il traguardo”

Il Palermo ha iniziato la stagione nel migliore dei modi, conquistando una bella vittoria in Coppa Italia contro il Lecce davanti a circa 33mila spettatori. Un successo che ha riacceso l’entusiasmo della tifoseria rosanero, pronta a sostenere la squadra in vista di una stagione con grandi ambizioni.

A poche ore dalla partita, la Curva Nord ha affidato a un post su Facebook le proprie sensazioni dopo il debutto ufficiale. Un messaggio che guarda al futuro e ribadisce la volontà di accompagnare la squadra verso l’obiettivo della promozione.





“𝗕𝘂𝗼𝗻𝗮 𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗮!

Entusiasmo, passione, tifo incessante, ci eravamo lasciati con gli applausi alla squadra dopo la semifinale play off e il mancato traguardo della serie A dello scorso anno… ci ritroviamo con la convinzione che può essere un anno ricco di soddisfazioni.

La società ha fatto un buon lavoro rinforzando la squadra come avevamo chiesto e ieri si è visto.

𝗡𝗢𝗜 𝗦𝗜𝗔𝗠𝗢 𝗣𝗥𝗢𝗡𝗧𝗜, spingeremo la palla in rete quando ce ne sarà bisogno, sostenendo e trascinando la squadra verso quel traguardo che tutti vogliamo conquistare.

𝗜𝗹 𝗰𝘂𝗼𝗿𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗖𝘂𝗿𝘃𝗮 𝗡𝗼𝗿𝗱 𝟭𝟮 𝗽𝗮𝘁𝗿𝗶𝗺𝗼𝗻𝗶𝗼 𝗱𝗶 𝗾𝘂𝗲𝘀𝘁𝗮 𝗰𝗶𝘁𝘁𝗮̀ 𝗯𝗮𝘁𝘁𝗲 𝗳𝗼𝗿𝘁𝗲, 𝘀𝗶𝗮𝗺𝗼 𝗽𝗿𝗼𝗻𝘁𝗶 𝗮 𝘀𝗽𝗹𝗲𝗻𝗱𝗲𝗿𝗲 𝗽𝗶𝘂̀ 𝗰𝗵𝗲 𝗺𝗮𝗶, 𝗮𝘃𝗮𝗻𝘁𝗶 𝘁𝘂𝘁𝘁𝗮!”

Il successo contro il Lecce e l’atmosfera del Barbera hanno dunque riacceso la passione dei tifosi, con la Curva Nord che ha voluto lanciare un messaggio chiaro: il sostegno alla squadra non mancherà e l’obiettivo è condiviso da tutto l’ambiente rosanero.