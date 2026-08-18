Palermo, la Curva Nord suona la carica: “Noi siamo pronti! Spingiamo la squadra verso il traguardo”
Il Palermo ha iniziato la stagione nel migliore dei modi, conquistando una bella vittoria in Coppa Italia contro il Lecce davanti a circa 33mila spettatori. Un successo che ha riacceso l’entusiasmo della tifoseria rosanero, pronta a sostenere la squadra in vista di una stagione con grandi ambizioni.
A poche ore dalla partita, la Curva Nord ha affidato a un post su Facebook le proprie sensazioni dopo il debutto ufficiale. Un messaggio che guarda al futuro e ribadisce la volontà di accompagnare la squadra verso l’obiettivo della promozione.
Il successo contro il Lecce e l’atmosfera del Barbera hanno dunque riacceso la passione dei tifosi, con la Curva Nord che ha voluto lanciare un messaggio chiaro: il sostegno alla squadra non mancherà e l’obiettivo è condiviso da tutto l’ambiente rosanero.