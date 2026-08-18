Tegola in casa Catanzaro: si ferma Pafundi

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 18, 2026
Simone Pafundi

Simone Pafundi/ fonte AnsaFoto - Ilovepalermocalcio.com

Il Catanzaro dovrà fare a meno di Simone Pafundi per l’esordio in campionato. Il giovane talento non sarà infatti a disposizione di mister Alberto Aquilani per la trasferta contro il Vicenza, in programma venerdì 21 agosto.

Il problema è emerso dopo la gara di Coppa Italia disputata contro il Südtirol. Pafundi ha accusato un fastidio muscolare che ha reso necessari ulteriori accertamenti per valutare l’entità dell’infortunio.


L’esito degli esami

Gli esami hanno evidenziato un piccolo versamento a livello di un gemello. Una situazione che impone al giocatore qualche giorno di stop, ma che allo stesso tempo non sembra preoccupante in prospettiva.

Per il Catanzaro si tratta comunque di un’assenza pesante, considerando le qualità del classe 2006 e le aspettative riposte su di lui in vista della nuova stagione.

L’obiettivo è tornare per la seconda giornata

Lo staff medico e quello tecnico non sembrano intenzionati a correre rischi. Pafundi dovrebbe seguire un percorso di recupero mirato con l’obiettivo di tornare a disposizione già per la seconda giornata di Serie B.

La speranza del Catanzaro è quindi di poter riavere presto il proprio talento in gruppo, lasciandosi alle spalle un problema che, salvo complicazioni, dovrebbe tenerlo lontano dal campo soltanto per la gara inaugurale.

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