Giornale di Sicilia: “Palermo, Magnani si gioca il riscatto: Inzaghi punta sul rilancio del difensore”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 4, 2026
palermo empoli 3-2 (179) Magnani

Il ritiro di Santa Cristina Valgardena rappresenterà un crocevia importante anche per Giangiacomo Magnani, chiamato a riscattare una stagione vissuta ben al di sotto delle aspettative. Come racconta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il difensore ripartirà praticamente da zero con l’obiettivo di riconquistare un ruolo da protagonista nel nuovo Palermo di Filippo Inzaghi.

Secondo Alessandro Arena del Giornale di Sicilia, nelle scorse settimane il futuro dell’ex Verona sembrava lontano dalla Sicilia, ma a fare chiarezza è stato il direttore sportivo Carlo Osti, che ha confermato la piena fiducia nel centrale: «Lo vedo più sereno. Fa parte del nostro progetto tecnico», chiudendo di fatto ogni ipotesi di una sua partenza.


Come evidenzia ancora Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, quello che inizierà in Trentino sarà il primo vero ritiro di Magnani con il Palermo. Un anno fa, infatti, il difensore sembrava destinato a essere titolare in una difesa a tre insieme a Bani e Ceccaroni, ma una serie di vicende personali e professionali hanno cambiato completamente il suo percorso, portandolo prima al prestito alla Reggiana e poi al ritorno in rosanero durante il mercato invernale.

Il nuovo sistema di gioco potrebbe rappresentare un alleato prezioso. Alessandro Arena, sulle colonne del Giornale di Sicilia, sottolinea come il passaggio alla difesa a quattro possa valorizzare le caratteristiche di Magnani, che in passato ha espresso il meglio proprio in una linea difensiva a quattro, mentre ha incontrato maggiori difficoltà nel ruolo di braccetto.

La concorrenza, però, sarà elevata. Secondo Alessandro Arena del Giornale di Sicilia, il difensore dovrà contendersi una maglia accanto a Bani con Peda e Ceccaroni. Quest’ultimo parte leggermente favorito grazie al piede mancino, ma il Palermo è convinto che Magnani, forte dell’esperienza maturata in sei stagioni e mezzo di Serie A, possa tornare ai suoi livelli migliori.

Il ritiro sarà quindi decisivo per il suo futuro. Come conclude Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, società e tifosi sperano che il difensore possa finalmente lasciarsi alle spalle un’annata difficile e trasformarsi in una delle sorprese più importanti della nuova stagione.

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