Giornale di Sicilia: “Palermo, ultimi giorni di vacanza”

Mancano ormai pochi giorni all’inizio della nuova stagione del Palermo. Venerdì la squadra si ritroverà a Santa Cristina Valgardena per il ritiro precampionato, dove Filippo Inzaghi inizierà a costruire il gruppo chiamato a inseguire la promozione in Serie A. Come racconta Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, prima del via alla preparazione i calciatori rosanero stanno vivendo gli ultimi giorni di vacanza.

Secondo Salvatore Orifici del Giornale di Sicilia, Inzaghi vuole partire subito con grande intensità per gettare le basi della nuova stagione, ma in queste ore i giocatori stanno ancora approfittando degli ultimi momenti di relax insieme alle rispettive famiglie.





Come evidenzia ancora Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, c’è anche chi ha scelto di trascorrere questi giorni direttamente a Palermo. È il caso di Antonio Palumbo, che attraverso una storia pubblicata su Instagram ha mostrato uno scatto dalla spiaggia di Mondello, scegliendo di vivere il proprio periodo di riposo nel capoluogo siciliano.

Diversa, invece, la meta scelta da Niccolò Pierozzi. Salvatore Orifici, sulle colonne del Giornale di Sicilia, racconta che il terzino rosanero sta trascorrendo le vacanze in Colombia insieme alla compagna, mentre Pietro Ceccaroni è rientrato nella sua Liguria. Hanno invece fatto ritorno in Finlandia anche Jesse Joronen e Joel Pohjanpalo, impegnati negli ultimi giorni di riposo prima del rientro in Sicilia.

Tra pochi giorni le vacanze lasceranno spazio al lavoro. Secondo Salvatore Orifici del Giornale di Sicilia, il Palermo si ritroverà in Val Gardena con un unico obiettivo: iniziare al meglio la preparazione per una stagione che dovrà riportare i rosanero a lottare per la promozione in Serie A.