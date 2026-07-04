Gazzetta dello Sport: “Anche Fellipe Jack per la Cremonese. Le trattative del giorno in Serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 4, 2026
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La Cremonese inaugura un nuovo corso affidandosi a Marco Giampaolo, che dopo oltre 350 panchine in Serie A si prepara alla sua prima esperienza in Serie B. L’obiettivo del tecnico abruzzese è costruire una squadra a sua immagine, dopo aver preso in corsa la formazione nella scorsa stagione senza riuscire a evitare la retrocessione.

Questa volta, insieme al nuovo direttore sportivo Botturi, Giampaolo sta plasmando la squadra fin dal primo giorno di lavoro. L’idea tattica è chiara: un 4-2-3-1, all’occorrenza trasformabile in 4-3-1-2, tornando ai principi che lo hanno sempre contraddistinto.


Il primo acquisto, Tommaso Berti dal Cesena, rappresenta la filosofia del nuovo progetto: ringiovanire la rosa e valorizzare il patrimonio tecnico del club. In questa direzione va anche la trattativa con il Como per il prestito del difensore mancino Fellipe Jack, classe 2006, reduce dalle esperienze in Serie B con Spezia e Catanzaro e considerato un profilo ideale per il gioco impostato da Giampaolo grazie alle sue qualità nella costruzione dal basso.

Grande fiducia anche nel giovane attaccante danese Stuckler, rientrato dopo l’ottima esperienza al Vicenza. Il centravanti sarà uno dei giovani su cui la Cremonese intende puntare nella nuova stagione.

L’ossatura della squadra ripartirà dal capitano Bianchetti in difesa, dal centrocampista Collocolo e dai giovani Berti e Stuckler, con elementi duttili come Barbieri, Pezzella e Vandeputte pronti a completare il nuovo assetto tattico.

Il club ha inoltre blindato fino al 2029 due prodotti del vivaio: il portiere Federico Agazzi, rientrato dal prestito all’Alcione, e il centrocampista Lottici Tessadri, capitano della Primavera e già all’esordio in Serie A.

Sul fronte uscite, saranno determinanti le offerte che arriveranno per diversi giocatori. Baschirotto, Luperto, Thorsby e Bonazzoli potrebbero lasciare Cremona in caso di proposte dalla Serie A, mentre Sanabria, di ritorno dagli impegni internazionali, difficilmente resterà in Italia. Se qualcuno di loro dovesse rimanere, rappresenterebbe un valore aggiunto importante per la categoria.

Tra i pali, invece, la scelta è già stata fatta: Fulignati, rientrato dal prestito all’Empoli, sarà il portiere titolare con la piena fiducia di Giampaolo.

Nel frattempo il Pisa continua a seguire il portiere Alessandro Confente della Juve Stabia, mentre il Cesena è vicino al difensore Natta, proveniente dai Newcastle Jets australiani. Sul fronte panchine, sono attese le presentazioni ufficiali di Pietro De Giorgio alla Juve Stabia e Giorgio Gorgone al Catanzaro, mentre l’Empoli è ancora alla ricerca del nuovo allenatore.

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