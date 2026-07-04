Corriere dello Sport: “Palermo e Avellino su Pyyhtiä. Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 4, 2026
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Il mercato di Serie B continua a entrare nel vivo con diverse operazioni ufficiali e numerose trattative in fase avanzata. Il Vicenza ha annunciato l’arrivo dell’attaccante Gabriele Moncini, che ha firmato un contratto biennale dopo l’ultima stagione al Bari. Contestualmente il club biancorosso ha rinnovato per un altro anno l’accordo con l’esterno Raul Talarico.

Il Benevento ha ufficializzato l’ingaggio del centrocampista greco Antonis Siatounis, arrivato dal Potenza con un contratto fino al 30 giugno 2029. Prosegue invece la politica dei rinnovi dell’Entella, che dopo Bariti, Marconi e Parodi ha blindato anche il portiere Federico Del Frate, pronto a disputare la terza stagione consecutiva in Liguria.


La Cremonese ha prolungato fino al 2029 i contratti del centrocampista Simone Lottici Tessadri e del portiere Federico Agazzi. Il Mantova, invece, ha raggiunto l’intesa con il Como per l’esterno offensivo Federico Chinetti, con l’annuncio atteso nei prossimi giorni.

Il Pisa continua a seguire l’ala Tommaso Marras del Mantova e il centrocampista Giuseppe Leone della Juve Stabia, senza perdere di vista il terzino dell’Inter Matteo Cocchi. Intoppi, invece, per il trasferimento del portiere Davide Renzetti dalla Lazio al Padova: il club biancoceleste starebbe valutando di trattenerlo come terzo portiere. I veneti, intanto, hanno ceduto in prestito Andrea Antonello alla Luparense e fissato il ritiro estivo a Pejo dall’11 al 25 luglio.

La Juve Stabia presenterà il nuovo corso con Vincenzo De Vito, il direttore sportivo Stefano Stefanelli e l’allenatore Pietro De Giorgio.

In casa Avellino prosegue il lavoro per consegnare ad Alessandro Nesta una rosa competitiva. Il tecnico e il direttore sportivo Mario Aiello hanno avuto un colloquio con Emanuele Pecorino, illustrandogli il progetto tecnico e proponendogli un contratto quadriennale. L’attaccante della Juventus prenderà una decisione nei prossimi giorni, mentre sullo sfondo restano Sampdoria e Pisa.

Per la trequarti accelera la trattativa per Rares Ilie, rientrato al Nizza dopo il prestito all’Empoli. Anche per lui è pronto un quadriennale, anche se resta una distanza economica tra domanda e offerta. In arrivo, inoltre, i prestiti di Brando Moruzzi e Giacomo Faticanti dalla Juventus, mentre sulla fascia destra prende quota Emanuele Lulli della Roma. L’Avellino monitora anche Mayka Okuka del Losanna e valuta alternative nel caso in cui Niklas Pyyhtiä, seguito anche dal Palermo, scelga un’altra destinazione.

Sul fronte uscite, la Casertana valuta diversi giocatori rientrati dai prestiti, mentre la Salernitana continua il pressing sul portiere Antony Iannarilli. Michele D’Ausilio è vicino all’Iraklis di Walter Mazzarri.

Il Modena lavora al ritorno di Giuseppe Ambrosino dal Napoli. L’attaccante potrebbe affiancare i nuovi acquisti Manquant, Montevago e Bacchin, mentre resta da definire il futuro di Pedro Mendes, Giuseppe Caso e Kleis Bozhanaj.

In casa Catanzaro, il direttore sportivo Ciro Polito continua a investire sui giovani. È ormai definito l’arrivo del difensore Nicolò Postiglione dal Pineto, mentre il prestito dell’attaccante Simone Ardizzone al club abruzzese rappresenta un ulteriore indizio della chiusura dell’operazione.

I giallorossi attendono la firma del nuovo allenatore Giorgio Gorgone, prevista entro martedì, e continuano a seguire diversi profili. Tra questi figurano l’attaccante Antonio Di Nardo del Pescara, il terzino dell’Inter Matteo Cocchi, il difensore del Milan Mattia Cappelletti e il centrocampista Jacopo Sardo. Dalla Serie D piace anche il giovane attaccante Gabriele Pio Greco, reduce dall’esperienza con il Milazzo.

Sul fronte cessioni, il trasferimento di Mattia Liberali al Como è ormai definito, mentre resta in fase di stallo la trattativa tra Cagliari e Catanzaro per Costantino Favasuli, seguito anche da Sassuolo e Roma.

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