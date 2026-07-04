Corriere dello Sport: “Gaetano alla Dea. El Shaarawy saluta l’Italia, Belotti… Tutte le trattative del giorno in Serie A”

Il Cagliari è pronto a salutare Gianluca Gaetano. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, è stato raggiunto l’accordo con l’Atalanta sulla base di 11 milioni di euro più bonus, per un’operazione che potrà arrivare a valere complessivamente 15 milioni. Restano da definire soltanto gli ultimi dettagli legati ai bonus e alle firme.

Il trasferimento del centrocampista campano è stato fortemente voluto da Maurizio Sarri, che lo aveva indicato come obiettivo prioritario fin dai primi confronti di mercato con Cristiano Giuntoli.





L’uscita di Gaetano consentirà al club rossoblù di accelerare sul mercato in entrata. Il primo nome per rinforzare la mediana resta Michel Aebischer, mentre Harry Winks rappresenta l’alternativa principale. Il Cagliari continua inoltre a seguire il difensore del Bayer Leverkusen Andrea Natali e il centrocampista dell’Inter Thomas Berenbruch.

Diversa la situazione relativa a Costantino Favasuli: il Catanzaro continua a chiedere tra i 10 e i 12 milioni di euro, una valutazione che il club sardo ritiene troppo elevata. La trattativa potrà decollare soltanto a cifre differenti.

Sul fronte internazionale, Stephan El Shaarawy è vicino a trasferirsi all’Al-Shabab. L’attaccante, svincolato dopo l’esperienza alla Roma, ha dato il proprio assenso a un biennale da circa 9 milioni di euro a stagione, mentre gli intermediari stanno provando a ottenere un contratto triennale. Sfuma così la possibilità di una permanenza in Serie A, nonostante gli interessamenti di Genoa e Venezia.

Il Genoa, intanto, lavora per il difensore Derek Cornelius, in uscita dal Marsiglia dopo il prestito ai Rangers.

Anche il Monza è al lavoro sul mercato. Ivan Juric ha chiesto il centrocampista Kristijan Jakic dell’Augusta, valutato tra i 4 e i 5 milioni di euro, mentre per la difesa resta vivo l’interesse per Caleb Okoli del Leicester.

Il Venezia ha invece definito gli ultimi dettagli per gli arrivi dell’attaccante Albion Rrahmani dallo Sparta Praga e del difensore Ale Gomes dal Real Saragozza.

Infine, il Torino ha rinforzato il settore giovanile assicurandosi Gianfilippo Materazzi, nipote dell’ex campione del mondo Marco Materazzi.

Cagliari, attacco tra giovani e possibili ritorni

Il Corriere dello Sport analizza anche la situazione offensiva dei rossoblù. Il futuro passa dai giovani Paul Mendy e Yael Trepy, entrambi lanciati da Fabio Pisacane e considerati elementi su cui costruire il reparto offensivo.

Il punto fermo resta Sebastiano Esposito, autore di sette reti e cinque assist nella scorsa stagione, mentre Gennaro Borrelli ha offerto un buon contributo al primo anno in Serie A nonostante alcuni problemi fisici.

Per completare il reparto offensivo il Cagliari valuta il ritorno di Andrea Belotti. Il contratto del “Gallo” è scaduto il 30 giugno e, dopo il saluto ufficiale del club, non è esclusa una nuova intesa qualora venga trovato l’accordo economico.

Nel frattempo è ufficiale l’arrivo del centrocampista Demi Akarakiri, classe 2008, svincolato dall’Everton. Restano infine monitorati Thomas Berenbruch e Michel Aebischer, quest’ultimo impegnato con la Svizzera ai Mondiali.