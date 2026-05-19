Corriere dello Sport: “Catanzaro ora sogna col suo Re”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 19, 2026
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Pietro Iemmello continua a trascinare il Catanzaro verso il sogno Serie A. Nel focus firmato da Carlo Talarico sul Corriere dello Sport, il capitano giallorosso viene celebrato come simbolo assoluto della squadra di Alberto Aquilani dopo la doppietta rifilata al Palermo nella semifinale d’andata playoff di Serie B.

Nel racconto del Corriere dello Sport, Carlo Talarico sottolinea come Iemmello sia riuscito a diventare autentico profeta in patria. Da quando ha indossato per la prima volta la maglia del Catanzaro, il 2 febbraio 2022 contro il Picerno, il numero 9 ha costruito numeri impressionanti: 86 reti e 30 assist in 169 presenze, contribuendo a portare i giallorossi per tre stagioni consecutive fino alle semifinali playoff.


Il Corriere dello Sport evidenzia anche il rendimento di Iemmello nei playoff di Serie B: con il rigore segnato contro l’Avellino e la doppietta al Palermo, il capitano giallorosso ha raggiunto quota 6 gol nella post season, avvicinandosi al record di Gianluca Lapadula.

Nell’intervista concessa a Carlo Talarico per il Corriere dello Sport, Iemmello mantiene però altissima la concentrazione in vista della semifinale di ritorno al “Renzo Barbera”: «L’altra sera siamo stati bravi tutti e 25, anche chi era in panchina ha spinto come fosse in campo. Siamo partiti forte così come ci aveva chiesto il mister, ma contro una squadra così non puoi stare tranquillo neanche sul 3-0».

L’attaccante del Catanzaro, sempre nelle dichiarazioni riportate dal Corriere dello Sport, sottolinea la difficoltà della sfida di Palermo: «Sarà dura giocare là, ma la squadra si è comportata come se stesse dentro un sogno e ciò può fare la differenza. Poi in B dice che chi gioca in casa ha un’energia diversa e questo varrà anche per loro, se vogliamo la finale dobbiamo triplicare le energie».

Nel focus del Corriere dello Sport, Iemmello individua anche uno dei principali punti di forza della squadra di Aquilani: «I ragazzi giovani ti danno energia perché sono instancabili, giocano e corrono tanto. Negli altri anni eravamo più anzianotti su qualche singolo, ma ora la squadra sa che non ha nulla da perdere. Abbiamo questo sogno e lo percorriamo finché sarà possibile».

Infine, il capitano giallorosso ribadisce l’identità costruita dal Catanzaro durante tutta la stagione: «Non ci siamo mai snaturati, portando avanti sempre la nostra proposta anche su campi difficili, ora andiamo a giocare contro una squadra forte e in uno stadio importante, contro un allenatore che ha vinto. Sarà dura».

Per il Corriere dello Sport, il Catanzaro si presenterà dunque al “Barbera” con entusiasmo, consapevolezza e il sogno Serie A ancora pienamente vivo grazie al suo leader Pietro Iemmello.

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