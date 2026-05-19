Damiani: «Palermo da Serie A, senza promozione sarebbe un fallimento»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 19, 2026
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Oscar Damiani non usa giri di parole. Intervistato da Alessio Alaimo per Tuttomercatoweb, l’operatore di mercato analizza il momento delicato di Palermo e Monza nei playoff, soffermandosi soprattutto sulla difficile situazione dei rosanero dopo il pesante ko contro il Catanzaro.

Secondo Damiani, il Palermo è ancora vivo nella corsa promozione, ma la rimonta appare estremamente complicata dopo il 3-0 subito al “Ceravolo”.


«Mi auguro che riesca a ribaltare il risultato. Ma la vedo difficile. Non impossibile, ma sicuramente complicato. Questa batosta lascia un segno anche a livello psicologico».

Nel corso dell’intervista concessa ad Alessio Alaimo per Tuttomercatoweb, Damiani affronta poi senza mezzi termini il tema delle aspettative attorno al progetto rosanero targato City Group.

«Sì, perché Palermo merita la Serie A. Ha una proprietà forte, ho degli amici. Credo che la proprietà e i dirigenti dopo tutti questi investimenti si aspettassero risultati differenti».

Parole forti, che evidenziano come un’eventuale mancata promozione verrebbe percepita come un’enorme delusione dopo gli investimenti effettuati negli ultimi anni.

Damiani, intervistato da Alessio Alaimo per Tuttomercatoweb, parla anche del Monza, impegnato nell’altra semifinale playoff contro la Juve Stabia.

«Sarò presente in tribuna a tifare Monza, mi auguro che la squadra ce la faccia. Non è semplice però ci sono i presupposti per fare bene».

L’operatore di mercato ammette però che dalla squadra brianzola si sarebbe aspettato qualcosa in più nel corso della stagione.

«Me lo auguravo, ma la squadra ha qualche limite. I playoff sono il risultato del rendimento in campo. C’è stato chi davanti ha fatto meglio».

Nel finale dell’intervista rilasciata ad Alessio Alaimo per Tuttomercatoweb, Damiani si sofferma anche sulla lotta salvezza in Serie A tra Cremonese e Lecce.

«Difficile fare pronostici. Il Lecce spera un po’ di più, il mio amico Corvino magari riesce a fare un altro miracolo».

Le dichiarazioni di Damiani confermano quanto sia altissima la pressione attorno a Palermo e Monza in questi playoff, con aspettative enormi e margini d’errore ormai ridottissimi.

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