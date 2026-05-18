Playoff Serie B, multa per il Catanzaro. Squalificato Diakitè

Arrivano le decisioni del Giudice Sportivo dopo le semifinali d’andata dei playoff di Serie B e non mancano provvedimenti pesanti, soprattutto in casa Juve Stabia. Il club gialloblù dovrà infatti fare i conti con la squalifica di Salim Diakitè e con la durissima sanzione inflitta al direttore sportivo Matteo Lovisa dopo il tesissimo finale della sfida contro il Monza.

Il provvedimento più pesante riguarda proprio Lovisa, inibito fino al 31 luglio 2026 dopo quanto accaduto nel finale della semifinale del “Menti”.





Secondo quanto riportato nel comunicato ufficiale del Giudice Sportivo, il dirigente della Juve Stabia avrebbe «rivolto espressioni gravemente insultanti agli ufficiali di gara» dopo essere entrato sul terreno di gioco al 43’ del secondo tempo. La sanzione è stata aggravata anche dal comportamento successivo negli spogliatoi, dove Lovisa avrebbe mantenuto «un atteggiamento minaccioso» nei confronti della classe arbitrale.

Pesante anche la sanzione per Salim Diakitè, che salterà la semifinale di ritorno contro il Monza.

Il difensore della Juve Stabia è stato fermato per una giornata effettiva «per proteste nei confronti degli ufficiali di gara», essendo già diffidato.

Arrivano inoltre multe per le società coinvolte nei playoff. Ammenda di 8mila euro al Catanzaro per il comportamento dei propri tifosi durante la semifinale contro il Palermo.

Nel dettaglio, il Giudice Sportivo ha punito il club calabrese per il lancio di numerosi fumogeni e oggetti sul terreno di gioco, episodio che ha costretto l’arbitro a interrompere la gara per circa tre minuti nel corso del primo tempo.

Sanzione economica anche per la Juve Stabia, multata con 1.500 euro dopo il lancio di un accendino sul terreno di gioco durante la sfida contro il Monza.

Provvedimenti che aumentano ulteriormente la tensione attorno ai playoff di Serie B, già infuocati dopo le polemiche arbitrali e il clima rovente vissuto nelle semifinali d’andata.