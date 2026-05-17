Playoff Serie B, Delli Carri scatena il caos al “Menti”: esultanza provocatoria dopo il 2-2 del Monza

Non è stato soltanto il gol del pareggio del Monza a gelare il “Romeo Menti”. A far esplodere definitivamente la tensione a Castellammare è stata soprattutto l’esultanza di Filippo Delli Carri dopo il 2-2 brianzolo, un gesto ritenuto provocatorio dai tifosi della Juve Stabia e capace di incendiare ulteriormente un clima già rovente.

Subito dopo la rete che ha rimesso in equilibrio la semifinale playoff di Serie B, il difensore biancorosso si è diretto verso il settore più caldo del pubblico stabiese lasciandosi andare a un’esultanza molto plateale. Un comportamento che non è passato inosservato e che ha immediatamente acceso la rabbia sugli spalti del “Menti”.





La partita era già diventata tesissima nei minuti precedenti, soprattutto per le forti proteste della Juve Stabia nei confronti della direzione arbitrale. Il pareggio del Monza, arrivato nel finale, aveva già provocato nervosismo tra giocatori, panchine e tifosi. L’esultanza di Delli Carri ha ulteriormente aggravato il clima.

Nei minuti successivi al gesto, dagli spalti si è alzato un coro di proteste mentre sui social il video dell’esultanza ha iniziato rapidamente a circolare, diventando virale tra tifosi e pagine dedicate ai playoff di Serie B.

Nelle ore successive al match, molti sostenitori gialloblù hanno chiesto provvedimenti disciplinari nei confronti del difensore del Monza, accusato di aver provocato deliberatamente il pubblico di casa in un momento già particolarmente delicato della partita.

L’episodio rischia ora di aumentare ulteriormente la tensione in vista della gara di ritorno, prevista a Monza, dove l’atmosfera si preannuncia incandescente sia in campo che sugli spalti.