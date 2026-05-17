Playoff Serie B, Delli Carri scatena il caos al “Menti”: esultanza provocatoria dopo il 2-2 del Monza

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 17, 2026
Screenshot 2026-05-17 100109

Non è stato soltanto il gol del pareggio del Monza a gelare il “Romeo Menti”. A far esplodere definitivamente la tensione a Castellammare è stata soprattutto l’esultanza di Filippo Delli Carri dopo il 2-2 brianzolo, un gesto ritenuto provocatorio dai tifosi della Juve Stabia e capace di incendiare ulteriormente un clima già rovente.

Subito dopo la rete che ha rimesso in equilibrio la semifinale playoff di Serie B, il difensore biancorosso si è diretto verso il settore più caldo del pubblico stabiese lasciandosi andare a un’esultanza molto plateale. Un comportamento che non è passato inosservato e che ha immediatamente acceso la rabbia sugli spalti del “Menti”.


La partita era già diventata tesissima nei minuti precedenti, soprattutto per le forti proteste della Juve Stabia nei confronti della direzione arbitrale. Il pareggio del Monza, arrivato nel finale, aveva già provocato nervosismo tra giocatori, panchine e tifosi. L’esultanza di Delli Carri ha ulteriormente aggravato il clima.

Nei minuti successivi al gesto, dagli spalti si è alzato un coro di proteste mentre sui social il video dell’esultanza ha iniziato rapidamente a circolare, diventando virale tra tifosi e pagine dedicate ai playoff di Serie B.

Nelle ore successive al match, molti sostenitori gialloblù hanno chiesto provvedimenti disciplinari nei confronti del difensore del Monza, accusato di aver provocato deliberatamente il pubblico di casa in un momento già particolarmente delicato della partita.

L’episodio rischia ora di aumentare ulteriormente la tensione in vista della gara di ritorno, prevista a Monza, dove l’atmosfera si preannuncia incandescente sia in campo che sugli spalti.

Altre notizie

stadio-ceravolo (1)

Gazzetta del Sud: “Ceravolo verso il record stagionale: Catanzaro-Palermo da oltre 13mila spettatori”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 17, 2026
Screenshot 2026-05-17 090204

Gazzetta del Sud: “Mauro: «Catanzaro-Palermo? Semifinale molto più equilibrata di quanto si pensi»”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 17, 2026
aquilani catanzaro

Gazzetta dello Sud: “Catanzaro, Aquilani: «Cuore e leggerezza per continuare a sognare»”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 17, 2026
Screenshot 2026-05-17 083418

Playoff Serie B, niente rigori: ecco come funziona il regolamento delle semifinali

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 17, 2026
mauro-lovisa

Playoff Serie B, tensione in sala stampa: duro faccia a faccia tra Bianco e Mauro Lovisa

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 17, 2026
bianco monza

Playoff Serie B, Bianco: «La Juve Stabia meritava i due gol, ma al ritorno abbiamo un vantaggio»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 17, 2026
abate juve stabia

Playoff Serie B, Abate: «Gli episodi ci hanno penalizzato, ma a Monza andremo per vincere»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 17, 2026
lovisa

Playoff Serie B, Lovisa: «Monza aiutato, spero ci permettano di giocarcela al ritorno»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 17, 2026
Tullio-Calzone-1024x575

Juve Stabia da applausi. Il Palermo gioca per Alessia

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 17, 2026
f83541ac00

Juve Stabia beffata nel finale, il Monza rimonta due gol. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 17, 2026
b2d30349bb

Corriere dello Sport: “Catanzaro, Aquilani: «Con entusiasmo e coraggio possiamo competere»”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 17, 2026
Giuseppe-Accardi

Accardi: «Catanzaro-Palermo sarà una battaglia. Aquilani? Diventerà un top allenatore»

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 17, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-05-17 100109

Playoff Serie B, Delli Carri scatena il caos al “Menti”: esultanza provocatoria dopo il 2-2 del Monza

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 17, 2026
stadio-ceravolo (1)

Gazzetta del Sud: “Ceravolo verso il record stagionale: Catanzaro-Palermo da oltre 13mila spettatori”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 17, 2026
Screenshot 2026-05-17 090204

Gazzetta del Sud: “Mauro: «Catanzaro-Palermo? Semifinale molto più equilibrata di quanto si pensi»”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 17, 2026
aquilani catanzaro

Gazzetta dello Sud: “Catanzaro, Aquilani: «Cuore e leggerezza per continuare a sognare»”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 17, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (22) inzaghi

Tuttosport: “Duro esame a Catanzaro per il Palermo di Inzaghi”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 17, 2026