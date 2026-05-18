Semifinale Playoff Serie B, esplode il caso bagarinaggio: biglietti Palermo-Catanzaro rivenduti sui social a prezzi raddoppiati

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 18, 2026
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Torna a far discutere il fenomeno della rivendita dei biglietti sui social in vista di Palermo-Catanzaro, semifinale di ritorno dei playoff di Serie B in programma mercoledì sera al “Renzo Barbera”. Nelle ultime ore, infatti, sulle bacheche Facebook e nei gruppi dedicati ai tifosi rosanero stanno comparendo numerosi annunci di utenti che rimettono in vendita i tagliandi acquistati nei giorni scorsi, spesso a cifre ben superiori rispetto ai prezzi originali.

Tra i casi segnalati anche diversi biglietti di Curva Nord proposti a 50 euro, praticamente il doppio rispetto al costo iniziale previsto dal club per la semifinale playoff di Serie B tra Palermo e Catanzaro. Una situazione che sta alimentando polemiche e proteste tra i tifosi rosanero, soprattutto considerando il clima di grande attesa attorno alla sfida del “Barbera”.


La corsa ai tagliandi per Palermo-Catanzaro aveva infatti fatto registrare numeri altissimi già nelle prime ore di vendita libera, con oltre 30mila spettatori attesi sugli spalti per sostenere la squadra di Filippo Inzaghi nella difficile rimonta dopo il 3-0 subito al “Ceravolo”.

Sui social, però, diversi utenti stanno approfittando dell’enorme richiesta per tentare di rivendere i propri biglietti a prezzi maggiorati, facendo riesplodere il tema del bagarinaggio online in occasione delle gare più sentite della stagione. Gli annunci riguardano soprattutto i settori popolari come Curva Nord e Curva Sud, da sempre i più richiesti dal pubblico rosanero.

La semifinale playoff di Serie B tra Palermo e Catanzaro si giocherà in uno stadio praticamente sold out, ma la presenza di numerosi annunci di rivendita online continua a far discutere il popolo rosanero a poche ore dalla sfida decisiva del “Renzo Barbera”.

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