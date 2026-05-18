Tuttosport: “Iemmello devastante, Palermo demolito: le pagelle di Catanzaro-Palermo”

Nelle pagelle pubblicate da Tuttosport dopo il netto 3-0 del Catanzaro sul Palermo nella semifinale d’andata playoff di Serie B, il grande protagonista è inevitabilmente Pietro Iemmello. Il capitano giallorosso viene premiato con un 9 dopo una prestazione dominante fatta di doppietta, assist e leadership assoluta nella notte del “Ceravolo”.

Secondo Tuttosport, la squadra di Alberto Aquilani ha dominato il Palermo in ogni zona del campo, meritando voti molto alti soprattutto per il reparto offensivo e per l’organizzazione tattica mostrata per tutta la gara. Ottime valutazioni anche per Liberali, Cassandro e Petriccione, protagonisti di una prova di altissimo livello.





Sul fronte Palermo, invece, Tuttosport boccia pesantemente la squadra di Filippo Inzaghi, apparsa fragile, lenta e incapace di reagire ai colpi del Catanzaro. Male soprattutto Le Douaron, Peda, Magnani e Ranocchia, mentre l’allenatore rosanero riceve un pesantissimo 4.

CATANZARO (3-4-2-1)

Pigliacelli 6;

Cassandro 7;

Antonini 6,5;

Brighenti 6,5;

Favasuli 6;

Petriccione 6,5;

Pontisso 6,5 (31’ st Pompetti ng);

Alesi 6 (39’ st Rispoli ng);

Liberali 7 (31’ st Frosinini ng);

Iemmello 9 (39’ st Di Francesco ng);

Pittarello 6.

A disp.: Marietta, Bashi, Fellipe Jack, Nuamah, Verrengia, Oudin, D’Alessandro, Buglio.

All.: Aquilani 8.

PALERMO (3-4-2-1)

Joronen 5,5;

Peda 5;

Magnani 5;

Ceccaroni 5;

Pierozzi 5 (1’ st Gyasi 5,5);

Segre 5 (43’ st Giovane ng);

Ranocchia 5 (16’ st Blin 5,5);

Augello 6 (16’ st Rui Modesto 6);

Palumbo 5;

Le Douaron 4 (8’ st Johnsen 6);

Pohjanpalo 5,5.

A disp.: Gomis, Di Bartolo, Gomes, Bani, Vasic, Corona, Veroli.

All.: Inzaghi 4.

ARBITRO

Feliciani di Teramo 6,5.