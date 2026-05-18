Corriere dello Sport: “Iemmello strapazza il Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 18, 2026
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Il Catanzaro domina il Palermo e ipoteca la finale playoff di Serie B con un netto 3-0 maturato già nei primi 45 minuti. Nel racconto del Corriere dello Sport firmato da Carlo Talarico, la squadra di Alberto Aquilani offre una prova di forza impressionante, trascinata da un Pietro Iemmello incontenibile tra gol, assist e leadership tecnica.

Il Corriere dello Sport descrive un avvio devastante dei giallorossi. Bastano infatti appena 47 secondi al Catanzaro per sbloccare la gara: Cassandro sfonda sulla destra e trova Iemmello, bravo a inserirsi tra Peda e Pierozzi e battere Joronen di testa. Il Palermo accusa il colpo e fatica enormemente a reagire all’intensità dei calabresi.


Nel pezzo del Corriere dello Sport, Carlo Talarico sottolinea come il Catanzaro riesca a sfruttare entusiasmo, aggressività e velocità per mettere in totale difficoltà la squadra di Inzaghi. Il raddoppio arriva sugli sviluppi di un calcio d’angolo: Brighenti prolunga di testa e Iemmello, partendo da dietro, trova il tap-in vincente. Dopo il check del VAR, il “Ceravolo” esplode ancora.

Il Palermo appare in balia della manovra giallorossa e il Corriere dello Sport evidenzia come l’unico a provare a tenere in piedi i rosanero sia Palumbo, rientrato nonostante i problemi fisici della vigilia. Troppo poco, però, contro un Catanzaro dominante in ogni zona del campo. Al 41’ arriva anche il tris: Liberali controlla l’assist di uno scatenato Iemmello e con un mancino preciso firma il 3-0 che chiude il primo tempo.

Nella ripresa Inzaghi prova a cambiare l’inerzia della partita inserendo Gyasi e successivamente Johnsen, ma il Palermo non riesce mai davvero a riaprire il match. Come racconta ancora il Corriere dello Sport, i rosanero mantengono il possesso ma sbattono continuamente contro l’organizzazione difensiva del Catanzaro, che controlla il vantaggio senza particolari affanni.

Pohjanpalo lotta ma resta isolato, mentre il Catanzaro continua a rendersi pericoloso con Pittarello, Pompetti e le accelerazioni dei suoi esterni. Nel finale Rui Modesto colpisce anche una traversa, unico vero squillo rosanero di una serata completamente dominata dalla squadra di Aquilani.

Il Corriere dello Sport racconta infine la standing ovation del “Ceravolo” per Iemmello, autentico trascinatore di una squadra che adesso vede la finale playoff sempre più vicina. Per il Palermo, invece, servirà una vera impresa mercoledì al “Renzo Barbera” per ribaltare il pesantissimo 3-0 dell’andata.

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