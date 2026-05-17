Palermo, la fascia speciale per Alessia: il capitano Jacopo Segre la indosserà al Ceravolo

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 17, 2026
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Un simbolo carico di emozione accompagnerà il Palermo nella semifinale playoff contro il Catanzaro. Questa sera, al “Ceravolo”, il capitano rosanero Jacopo Segre scenderà in campo con una fascia speciale dedicata ad Alessia, la piccola tifosa scomparsa nei giorni scorsi dopo avere combattuto contro una grave malattia.

Sulla fascia compare il volto sorridente della bambina insieme a una frase destinata a colpire il cuore di tutto il mondo rosanero: «A volte il coraggio ha gli occhi di una bambina». Un messaggio semplice ma potentissimo, scelto dal Palermo per ricordare la forza e il legame speciale che Alessia aveva costruito con la squadra e con la tifoseria.


La fascia presenta anche riferimenti alla Curva Nord Palermo e ai colori rosanero, trasformandosi in un omaggio pieno di significato in una delle partite più importanti della stagione. Un gesto che conferma quanto la vicenda di Alessia abbia profondamente toccato lo spogliatoio rosanero e tutto il calcio italiano.

Il Palermo giocherà inoltre con il lutto al braccio nella semifinale playoff contro il Catanzaro, cercando di trasformare il dolore in forza e motivazioni per inseguire il sogno Serie A anche nel nome della piccola tifosa.

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