Gazzetta dello Sport: “Iemmello spinge il Catanzaro. Il Palermo ci crede con Pohjanpalo”

Il Palermo riparte dal “Ceravolo” e da un incrocio che sembrava scritto già da settimane. Come racconta Pietro Scognamiglio sulla Gazzetta dello Sport, il Catanzaro ritrova i rosanero appena due settimane dopo il 3-2 del “Barbera” nell’ultima parte della regular season, una sfida che aveva già il sapore di un possibile antipasto playoff. Adesso, però, in palio c’è molto di più: una finale promozione e la concreta possibilità di tornare in Serie A.

Nel pezzo firmato da Pietro Scognamiglio per la Gazzetta dello Sport, viene evidenziato come il Catanzaro sia ormai diventato una presenza fissa nelle semifinali playoff. Dopo avere superato ancora una volta il turno preliminare, questa volta contro l’Avellino, la squadra di Aquilani proverà a sfatare il tabù semifinale che nelle ultime due stagioni ha fermato prima Vivarini e poi Caserta. Dall’altra parte il Palermo arriva alla post season con un peso storico altrettanto ingombrante: i rosanero non sono mai riusciti a conquistare la promozione attraverso i playoff e lo scorso anno erano usciti già nel preliminare contro la Juve Stabia.





Secondo quanto riportato ancora da Pietro Scognamiglio sulla Gazzetta dello Sport, Inzaghi ha voluto lanciare un messaggio forte alla vigilia: «Andiamo a Catanzaro per vincere e chiudere i giochi». Il tecnico rosanero ha insistito molto sulla consapevolezza acquisita dalla squadra nel corso della stagione: «Dobbiamo far pesare quanto fatto durante il campionato. Giocheremo con la consapevolezza di essere forti, una consapevolezza diversa rispetto agli altri anni». Un riferimento chiaro anche ai tredici punti di vantaggio accumulati sul Catanzaro nella regular season.

La Gazzetta dello Sport, nel servizio firmato da Pietro Scognamiglio, si sofferma anche sulle condizioni di Palumbo e Bani. Il numero 5 potrebbe recuperare e mantenere il posto sulla trequarti accanto a Le Douaron alle spalle di Pohjanpalo, mentre Bani va verso la panchina per evitare rischi in vista del ritorno al “Barbera”. Al centro della difesa è pronto Magnani. Il Palermo, inoltre, ricorderà la piccola Alessia La Rosa con una dedica speciale sulla maglia: «Sono stati giorni particolari e tristi — ha detto Inzaghi — è stato bello vedere quello che ha fatto tutta Italia per Alessia. Mi auguro di riuscire a dedicarle il nostro sogno».

Sul fronte Catanzaro, Pietro Scognamiglio sulla Gazzetta dello Sport racconta la carica di Aquilani e di un ambiente pronto a spingere la squadra davanti a oltre dodicimila spettatori. Iemmello tornerà titolare dopo il gol segnato all’Avellino nel preliminare, mentre Alesi appare favorito su Di Francesco per una maglia dal primo minuto. Aquilani ha chiesto coraggio e leggerezza: «È una partita bella da giocare sotto tanti punti di vista, importante per noi e per un popolo intero. Abbiamo il vento in poppa e dobbiamo sfruttarlo».

Nel finale dell’analisi della Gazzetta dello Sport, Pietro Scognamiglio ricorda anche l’unico precedente davvero pesante tra le due squadre in stagione: la vittoria del Catanzaro alla nona giornata, la prima dei calabresi dopo un avvio complicato. Adesso, però, la posta in palio è completamente diversa. Dal Palermo al Palermo, passa una fetta enorme di Serie A.