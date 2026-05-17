Corriere dello Sport: “Catanzaro-Palermo, le probabili formazioni: Iemmello sfida Pohjanpalo”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 17, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (49) pohjanpalo

Questa sera il “Ceravolo” sarà teatro della semifinale d’andata playoff di Serie B tra Catanzaro e Palermo. Una sfida delicatissima, con entrambe le squadre pronte a giocarsi una fetta importante di stagione davanti a una cornice di pubblico straordinaria. Secondo le probabili formazioni pubblicate dal Corriere dello Sport, sia Aquilani sia Inzaghi sembrano orientati a confermare il 3-4-2-1.

Nel Catanzaro resta aperto il dubbio legato a Iemmello. Come riportato dal Corriere dello Sport, Aquilani deciderà soltanto all’ultimo se schierare il capitano dal primo minuto oppure affidarsi ad Alesi sulla trequarti. In attacco dovrebbe esserci Pittarello, supportato da Liberali e proprio Iemmello. Sulle corsie spazio a Favasuli e Di Francesco, mentre in difesa agiranno Cassandro, Antonini e Brighenti davanti a Pigliacelli.


Nel Palermo, invece, il Corriere dello Sport evidenzia come le condizioni di Bani e Palumbo restino da monitorare fino all’ultimo allenamento. Inzaghi però sembra orientato verso il forfait del difensore e il recupero del centrocampista. In difesa pronti Ceccaroni, Magnani e Peda, mentre a centrocampo dovrebbero agire Pierozzi, Segre, Ranocchia e Augello. Sulla trequarti Le Douaron è favorito accanto a Palumbo alle spalle di Pohjanpalo.

Secondo quanto riportato ancora dal Corriere dello Sport, entrambe le squadre si presenteranno con panchine profonde e diverse soluzioni offensive da poter utilizzare a gara in corso. Una partita che si annuncia equilibrata e ad alta intensità, con il ritorno previsto mercoledì al “Renzo Barbera”.

Catanzaro (3-4-2-1)

Pigliacelli; Brighenti, Antonini, Cassandro; Pontisso, Petriccione, Di Francesco, Favasuli; Liberali, Iemmello; Pittarello.

Allenatore: Aquilani

A disposizione:
Marietta, Jack, Verrengia, Frosinini, Pompetti, Rispoli, Nuamah, Buglio, Oudin, Alesi, D’Alessandro, Koffi.

Indisponibili: Cissè

Palermo (3-4-2-1)

Joronen; Peda, Magnani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Le Douaron, Palumbo; Pohjanpalo.

Allenatore: Inzaghi

A disposizione:
Gomis, Di Bartolo, Bani, Rui Modesto, Veroli, Gomes, Vasic, Giovane, Blin, Johnsen, Gyasi, Corona.

Squalificati: Bereszynski

Dove vedere Catanzaro-Palermo in TV
Stadio: Nicola Ceravolo
Orario: ore 20:00
Diretta TV: DAZN, Prime Video, OneFootball TV
Arbitro
Arbitro: Feliciani di Teramo
Assistenti: Di Gioia e Cavallina
Quarto uomo: Turrini
VAR: Pairetto
AVAR: Piccinini

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