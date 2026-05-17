Inter-Verona, San Siro ricorda Alessia: striscione della Curva Nord per la piccola tifosa del Palermo

Nel clima di festa e tensione per Inter-Verona, a San Siro c’è stato spazio anche per un momento di grande emozione. La Curva Nord nerazzurra ha voluto dedicare un pensiero ad Alessia, la piccola tifosa del Palermo scomparsa nei giorni scorsi a soli 8 anni dopo una grave malattia.

Durante la sfida di Serie A è apparso sugli spalti uno striscione con la scritta: «Milano ricorda la piccola Alessia», accompagnato da un messaggio semplice ma carico di affetto che ha colpito profondamente tutto lo stadio.





La storia della bambina rosanero, che negli ultimi giorni ha commosso Palermo e l’intero mondo del calcio italiano, ha infatti superato i colori e le rivalità sportive, arrivando fino al cuore della tifoseria interista. Un gesto spontaneo e sentito, arrivato in una serata di grande entusiasmo per i tifosi nerazzurri ma che non ha cancellato il bisogno di fermarsi un attimo per ricordare Alessia.