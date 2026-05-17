Catanzaro-Palermo, i convocati di Inzaghi: presenti Bani e Palumbo

In vista del match di oggi tra Palermo e Catanzaro, valido per la semifinale di andata dei playoff di Serie BKT, il tecnico rosanero, Filippo Inzaghi, ha diramato la lista dei 23 convocati che saranno a disposizione per l’incontro. Presenti anche Bani e Palumbo, dopo i problemi fisici avuti negli ultimi giorni.

I convocati rosanero:





1 Gomis

3 Augello

5 Palumbo

6 Gomes

7 Johnsen

8 Segre

10 Ranocchia

11 Gyasi

13 Bani

14 Vasic

17 Giovane

18 Modesto

20 Pohjanpalo

21 Le Douaron

27 Pierozzi

28 Blin

29 Peda

31 Corona

32 Ceccaroni

66 Joronen

72 Veroli

77 Di Bartolo

96 Magnani