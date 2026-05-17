Catanzaro-Palermo, i convocati di Inzaghi: presenti Bani e Palumbo
In vista del match di oggi tra Palermo e Catanzaro, valido per la semifinale di andata dei playoff di Serie BKT, il tecnico rosanero, Filippo Inzaghi, ha diramato la lista dei 23 convocati che saranno a disposizione per l’incontro. Presenti anche Bani e Palumbo, dopo i problemi fisici avuti negli ultimi giorni.
I convocati rosanero:
1 Gomis
3 Augello
5 Palumbo
6 Gomes
7 Johnsen
8 Segre
10 Ranocchia
11 Gyasi
13 Bani
14 Vasic
17 Giovane
18 Modesto
20 Pohjanpalo
21 Le Douaron
27 Pierozzi
28 Blin
29 Peda
31 Corona
32 Ceccaroni
66 Joronen
72 Veroli
77 Di Bartolo
96 Magnani