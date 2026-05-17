Semifinale Playoff Serie B: le pagelle di Catanzaro-Palermo
Una vera e propria disfatta quella del “Ceravolo” per il Palermo. I rosanero perdono per 3-0 contro il Catanzaro, nel match valido per la semifinale d’andata dei playoff di Serie B. Inizio di match horror per gli uomini di Inzaghi, che al 1′ passano subito in svantaggio con il gol subito da Iemmello. Al 15′ il numero 9 trova anche il gol del raddoppio sugli sviluppi di calcio d’angolo. Nel finale di tempo c’è spazio anche per il 3-0 dei giallorossi, firmato da Liberali. Nella ripresa il Palermo prova un accenno di reazione, ma senza mai rendersi veramente pericoloso. Al “Ceravolo” è notte fonda per i rosanero, che compromettono il passaggio in finale uscendo dal campo con una pesante sconfitta. Mercoledi il match di ritorno al “Barbera”, dove gli uomini di Inzaghi proveranno un isperata rimonta.
Joronen 6: Subisce tre gol, sui quali non ha colpe. Provvidenziale sul finale su Frosinini, evitando il gol del 4-0
Peda 5: Inizia nel peggiore dei modi il suo match: al 1′ perde la marcatura su Iemmello, che firma il gol del vantaggio giallorosso. Prova a reagire con grinta, ma si fa portare a spasso dall’attacco del Catanzaro come tutta la difesa rosanero.
Magnani 4.5: Si fa trovare troppo spesso fuori posizione, confermando il suo momento negativo. Non riesce a dare sicurezza e solidità alla difesa, facendo rimpiangere l’assenza di capitan Bani.
Ceccaroni 4.5: Peggior prestazione stagionale per lui. Al 20′ è troppo leggero in disimpegno, regalando al Catanzaro l’occasione del terzo gol. Si fa lasciare fermo da Liberali, che lo ghiaccia e firma il 3-0. Prova qualche avanzata, ma senza mai rendersi pericoloso
Pierozzi 5: Evanescente sulla fascia, troppo spesso messo in mezzo dalle triangolazioni avversarie. Si fa ammonire ingenuamente per una reazione nervosa e la sua partita termina al 45′
Dal 46′ Gyasi 5.5: Non incide con il suo ingresso in campo, limitandosi a mantenere la posizione ed evitare di fare danni.
Segre 4.5: Si lascia dominare dal centrocampo giallorosso. Spesso troppo passivo, faticando a schermare le avanzate avversarie. Lascia tutto solo Iemmello in occasione del raddoppio del Catanzaro.
Dal 88′ Giovane S.V:
Ranocchia 5: In balia del pressing del Catanzaro, che gli lascia poco spazio per ragionare. Prova qualche imbucata in profondità, ma non riesce a far decollare la manovra rosanero.
Dal 60′ Blin 5: Solita prestazione blanda. Anche lui non riesce a dare ritmo e velocità alla manovra
Augello 5: Prova qualche affondo sulla fascia, ma senza mai rendersi veramente pericoloso. Prestazione negativa, come il resto della squadra.
Dal 61′ Modesto 6: Prova a limitare i danni in difesa aiutando Peda. Grande giocata nel finale, prendendo una sfortunata traversa.
Palumbo 5: Dopo i problemi fisici degli ultimi giorni, scende in campo titolare. Appare sin da subito sottotono, risultando lento e prevedibile. Si sacrifica molto in fase difensiva, ma con scarsi risultati. La sua solita fantasia oggi non si vede.
Le Douaron 5: Il suo apporto alla manovra è quasi inesistente. Viene spesso anticipato dalla difesa avversaria, apparendo troppo morbido. Ad inizio ripresa si fa male e viene sostituito.
Dal 52′ Johnsen 6: Prova qualche spunto offensivo, provando a dare vivacità alle avanzate rosanero. Positivo il suo ingresso in campo
Pohjanpalo 5: Praticamente non pervenuto. Viene lasciato per tutto il match isolato in attacco, venendo servito poco e male. Sicuramente l’ultimo dei colpevoli di questa disfatta.
Inzaghi 5: La sua squadra inizia il match nel peggiore dei modi, subendo 3 gol nei primi 45 minuti. Si rivela sbagliata la scelta di schierare Magnani al centro della difesa. Nella ripresa prova a dare una svolta alla gara con i cambi, che però non incidono.